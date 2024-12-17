Paraya sıkışana 160.000 TL hazır! Ziraat Bankası, Vakıfbank, ING, TEB ihtiyaç kredisi yeni taksit tabloları

Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşlar ev, elektronik, ulaşım ve kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için uygun fiyatlı kredileri araştırıyorlar. Güncellenen faiz oranları ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, ING ve TEB ihtiyaç kredisi yeni taksit tablolarını duyurdular. İşte 160.000 TL'nin 12 ay vade ile geri ödemesi...
ING
Faiz Oranı:
%4,04
Aylık Taksit: 18.309,54 TL
Toplam Ödeme:
220.514,48 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı
%4.99
Taksit Tutarı: 19.597,13 TL
Toplam Ödeme:
235.165,51 TL
TEB
Faiz Oranı
%3,95
Aylık Taksit: 18.189,77 TL
Toplam Ödeme
219.197,24 TL
ZİRAAT BANKASI
Taksit Tutarı:18.914,15 TL
Faiz Oranı:
% 4,49
Yıllık Maliyet Oranı:
% 99.8991