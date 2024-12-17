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Paraya sıkışana 160.000 TL hazır! Ziraat Bankası, Vakıfbank, ING, TEB ihtiyaç kredisi yeni taksit tabloları

Acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar uygun geri ödeme koşullarına sahip ihtiyaç kredilerini araştırıyor. Yeni yıla kısa bir süre kala Ziraat Bankası, Vakıfbank, ING ve TEB güncel ihtiyaç kredisi taksit tablolarını duyurdular. İşte 12 ay vadeli 160.000 TL ihtiyaç kredisi şartları...

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 12:18 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 12:18
Paraya sıkışana 160.000 TL hazır! Ziraat Bankası, Vakıfbank, ING, TEB ihtiyaç kredisi yeni taksit tabloları

Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşlar ev, elektronik, ulaşım ve kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için uygun fiyatlı kredileri araştırıyorlar. Güncellenen faiz oranları ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, ING ve TEB ihtiyaç kredisi yeni taksit tablolarını duyurdular. İşte 160.000 TL'nin 12 ay vade ile geri ödemesi...

Paraya sıkışana 160.000 TL hazır! Ziraat Bankası, Vakıfbank, ING, TEB ihtiyaç kredisi yeni taksit tabloları

ING

Faiz Oranı:

%4,04

Aylık Taksit: 18.309,54 TL

Toplam Ödeme:

220.514,48 TL

Paraya sıkışana 160.000 TL hazır! Ziraat Bankası, Vakıfbank, ING, TEB ihtiyaç kredisi yeni taksit tabloları

VAKIFBANK

Faiz Oranı

%4.99

Taksit Tutarı: 19.597,13 TL

Toplam Ödeme:

235.165,51 TL

Paraya sıkışana 160.000 TL hazır! Ziraat Bankası, Vakıfbank, ING, TEB ihtiyaç kredisi yeni taksit tabloları

TEB

Faiz Oranı

%3,95

Aylık Taksit: 18.189,77 TL

Toplam Ödeme

219.197,24 TL

Paraya sıkışana 160.000 TL hazır! Ziraat Bankası, Vakıfbank, ING, TEB ihtiyaç kredisi yeni taksit tabloları

ZİRAAT BANKASI

Taksit Tutarı:18.914,15 TL

Faiz Oranı:

% 4,49

Yıllık Maliyet Oranı:

% 99.8991