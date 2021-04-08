Paraya para demiyor! Hibe desteği aldı işini kurdu! İzmir, Mardin, Düzce ve Amasya pilot iller seçildi! Siz de yapabilirsiniz

Geçen yıl ocak ayında projeye başvurduğunu anlatan Hamarat, "Pandemi nedeniyle bir gecikme olsa da bu yılın sonunda projemizi gerçekleştirdik. Bakanlıktan desteğimizi alarak üretime geçtik. Su ürünleri mühendisi olduğum için bir midye üretim tesisi kurdum. Bu sektörde yaklaşık 10 yıllık tecrübem vardı. Bu birikimleri değerlendirmek istedim ve bu tesisi kurdum. Bunu gerçekleştirmek biraz zaman ve emek istedi ama sonuç olarak bu noktaya geldik" diye konuştu.