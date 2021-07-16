En az 1.108 TL hesaplarda! 4/D’li kamu işçilerine ilave tediye 4. taksit için tarih verildi! Son ödeme tarihi…

Toplam 4 farklı tarihte ödenen tediye ödemeleri ile işçilerin cepleri rahat bir nefes alıyor. İlk ödeme 29 Ocak'ta, ikinci ödeme ise 11 Mayıs'ta yapılmıştı. 3. tediye ödemesinin de Temmuz ayında yapılması bekleniyordu.