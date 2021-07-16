En az 1.108 TL hesaplarda! 4/D’li kamu işçilerine ilave tediye 4. taksit için tarih verildi! Son ödeme tarihi…
4/D'li kamu işçilerine ilave tediye ödemelerinin 3. taksiti bugün hesaplara yatıyor. İşçiler en az 1.108 TL ödeme alabilecek. Hesaplara yatırılan ilave tediye ödemelerinin ardından gözler 4. son taksit ödemesine çevrildi. İlave tediye ödemeleri yılın farklı dönemlerinde toplam 4 taksit şeklinde yapılıyor. Böylelikle işçiler en az 4,432 TL ödeme almaya hak kazanıyor. İlk ödeme 29 Ocak'ta, ikinci ödeme ise 11 Mayıs'ta yapılmıştı. Peki; kamu işçilerine ilave tediye 4. taksit ne zaman?
Milyonlarca işçiye ödeme müjdesi! En az 1.108 TL bugün hesaplara geçiyor. 4/D'li kamu işçilerine ilave tediye ödemesi başladı. 16 Temmuz itibariyle kamu işçilerine 3. taksit tediye ödemesi yapılıyor. Gözler ilave tediye son takside çevrildi. 4. taksit ödemesi için merakla beklenen açıklama gelmişti. 6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda toplam 4 kez tediye ödemesi yapılıyor. 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararına tarihler verildi.
Toplam 4 farklı tarihte ödenen tediye ödemeleri ile işçilerin cepleri rahat bir nefes alıyor. İlk ödeme 29 Ocak'ta, ikinci ödeme ise 11 Mayıs'ta yapılmıştı. 3. tediye ödemesinin de Temmuz ayında yapılması bekleniyordu.
6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre kamu işçileri 2021'de yapılacak olan tediye ödemelerinin ilk yarısını 16 Temmuz'da, Kurban Bayramı öncesinde alacak. Ödemelerin ikinci yarısı ise 17 Aralık'ta yapılacak.
Kamu işçilerine 6772 sayılı kanun kapsamında yılda 52 günlük ilave tediye ücreti ödenmektedir. Kanunla güvence altına alınan bu haktan tüm kamu işçileri faydalanmaktadır.