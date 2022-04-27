Maaşa ek 3.000 TL: 3 yılda 1 kaçıran bir daha bulamaz! ATM'den 60 saniyede ceplere akacak! Tek şart emekli maaşı almak! SSK, Bağkur, 4C'li...

Emeklilere bayram tadında bir haber daha geldi. Emekli maaşını bu bankalardan çekme sözü veren emekli kişilerin hesabına yüzlerce lira aktarılacak. Emekli vatandaşların alacakları promosyon ödemeleri maaşlarına ve bankalara göre farklılık gösterebiliyor. Bazı bankalar ön koşulsuz promosyon ödemeleri gerçekleştirirken birtakım bankalar ise otomatik ödeme talimatı ile emekli vatandaşlara promosyon ödemelerini yatırıyor. Emeklilere 2 bin 750 liraya varan promosyon verilirken; yakınını getirenlere, kart ile harcama yapanlara, otomatik ödeme talimatı verenlere ek ödemeler de yapılıyor. Kazanç 3 bin liraya kadar çıkıyor. İşte 2022 en güncel banka banka promosyon ödemeleri!