Paraya ihtiyacı olanlara aylık 1125,67 TL muhtaç aylığı destek ödemesi... Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alabilirsiniz!

Paraya ihtiyacı olanlara aylık 1125,67 TL yoksul aylığı dayanak ödemesi amacıyla ayrıntılar geliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM gerek sahibi ailelere, öksüz ve engellilere 1125,67 liralık dayanak yapıyor. Destekten faydalanmak isteyen yurttaşların sosyal güvenceyi olmaması, gelişi güzel bir hasılat ya da aylığı bulunmaması, hasılat getirici taşınır ve taşınmaz malı sahip olunan olmaması ve mahkeme kararı ya da kanunla bakım altına alınmamış olması gerekmektedir. Peki, yoksulluk maaşı nedir? Kimler bu haktan yararlanabilir? Şartları nelerdir ve nasıl alınır? İşte, parasal imkansızlıkların kucağına düşen vatandaşlar amacıyla verdiği yoksulluk maaşına dair bilgiler...