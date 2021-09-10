Paraya ihtiyacı olanlara aylık 1125,67 TL muhtaç aylığı destek ödemesi... Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden alabilirsiniz!
Vakıflar Genel Müdürlüğü doğrultusundan oluşturulan duyuruya göre, gereksinim sahibi ailelere 2021 senesi süresince 1125,67 TL muhtaç aylığı ödemesi yapılıyor. Peki VGM muhtaç aylığı müracaatı nasıl yapılır? Başvuru formu ve merak edilenler… Devlet gelir oranı düşük olan ve muhtaçlık statüsünde değerlendirilen kişilerin esas gereksinimlerini karşılaması adına yoksulluk maaşı desteği sağlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü doğrultusundan verdiği muhtaçlık aylığı rastgele bir sosyal emniyet ve geliri olmayan vatandaşlara soluk olmaya devam ediyor. Maddi hali iyi olmayan vatandaşlar ise yoksulluk aylığını araştırıyorlar.
Paraya ihtiyacı olanlara aylık 1125,67 TL yoksul aylığı dayanak ödemesi amacıyla ayrıntılar geliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM gerek sahibi ailelere, öksüz ve engellilere 1125,67 liralık dayanak yapıyor. Destekten faydalanmak isteyen yurttaşların sosyal güvenceyi olmaması, gelişi güzel bir hasılat ya da aylığı bulunmaması, hasılat getirici taşınır ve taşınmaz malı sahip olunan olmaması ve mahkeme kararı ya da kanunla bakım altına alınmamış olması gerekmektedir. Peki, yoksulluk maaşı nedir? Kimler bu haktan yararlanabilir? Şartları nelerdir ve nasıl alınır? İşte, parasal imkansızlıkların kucağına düşen vatandaşlar amacıyla verdiği yoksulluk maaşına dair bilgiler...
Muhtaç Aylığından Yararlanma Şartları
Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları halinde muhtaç aylığı bağlanır.
* Sosyal güvencesi olmaması,
* Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması,
* Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,
* Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Muhtaç aylığı başvuru formu,
Engelliler için özrünü belirten sağlık kurulu raporu.
Başvuru Yeri ve Şekli
Muhtaç aylığı talebinde bulunan kişiler başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise özrünü belirten sağlık kurulu raporunu ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla göndererek başvuru yapabilirler. 2021 yılında muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine aylık olarak 1125,67 TL ödenmektedir.