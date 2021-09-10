İŞKUR TYP onlarca şehir binlerce kamu personeli alımı başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR TYP 18 ve 50 yaş alımı şehir listesi

KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?

Katılımcıların seçiminde oluşturulan 3 ayrı teknik bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu tekniklerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü doğrultusundan belirlenir. Noter kurası tekniki, Liste tekniki, Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste tekniki. İstihdamında güçlük çekilen alttaki kümeler Birinci Liste, şunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki kümelerin hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, kümeler arasında rastgele bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır.