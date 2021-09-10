İŞKUR TYP onlarca şehir binlerce kamu personeli alımı başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR TYP 18 ve 50 yaş alımı şehir listesi
İŞKUR TYP 18 ve 50 yaş alımı şehir listesi oldukça merak ediliyordu. Türkiye İş Kurumu Toplum Yararına Programlar kapsamında 38 kent 1453 kamu personeli alımı yapıyor. TYP personeli alımı müracaat şartları ile eş güdümlü 38 kent listesini sizlere sunduk. Katılımcıların seçiminde yapılan 3 ayrı teknik bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu tekniklerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü doğrultusundan belirlenir. Noter kurası tekniki, Liste tekniki, Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste tekniki. İstihdamında güçlük çekilen alttaki kümeler Birinci Liste, şunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir.
İŞKUR TYP personeli alımı amacıyla 38 kent ilan yayınladı. Yayınlanan ilana göre 1453 kamu personeli alımı yapılıyor. TYP 38 kent listesini ve müracaat ekranını sizlere sunduk. Kimler TYP personeli olabilecek. "2021 İŞKUR TYP müracaat neticeleri ne vakit açıklanacak, okullara hizmetli, emniyet görevlisi alımı müracaatları ne vakit yapılacak?" soruları cevap aramaya başladı. İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden mevzuya dair ilanlar yayımlanırken müracaat tarihleri de duyuruluyor. Peki, TYP okullara hizmetli alımı müracaatları başladı mı, müracaat nasıl ve nereden yapılır? İşte bütün detaylar...
Hangi Şehirler Personel Alımı Yapacağı Listesi
Aksaray, Amasya, Ardahan, Aydın, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Samsun, Konya, Sakarya, Kars, Rize, Ankara, Denizli, Sinop, Zonguldak, Gümüşhane, Çanakkale, Tunceli, Karaman, Erzurum, Edirne, Kilis, Elazığ, Bolu, Van, Samsun, Burdur, Yozgat, Kırklareli, Karabük, Giresun, Muğla, Malatya, Diyarbakır, Sivas ve Niğde şehirleri alımı yapıyor.
Adaylar Başvurularını Nasıl Yapacak?
Başvuru yapmak isteyenler aşağıda verilen başvuru ekranını yeni sayfada açarak ara tuşuna basması gerekiyor. Kendi şehrini seçip ara tuşuna basması gerekiyor. Başvuru yapacak il kısmına bilinmiyor olarak yazıp ara tuşuna basması durumunda tüm ilanlara ulaşabilirsiniz.
Kimler başvuru yapabilir ve ne iş yapılacak?
Adaylar 18 yaşını doldurmuş ve 50 yaşını bitirmemiş olması isteniyor. Emekli olmamak veya aylığını almıyor olma şartı aranmaktadır. 24 ay kuralına takılan vatandaşlar siteme zaten giriş yapamayacak. İlanı veren il veya ilçede ikamet ediyor olması gerekmektedir. Alınacaklar çevre düzenlemesi, bakım onarım ve temizlik görevlerini yerine getirmesi gerekiyor.
KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?
Katılımcıların seçiminde oluşturulan 3 ayrı teknik bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu tekniklerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü doğrultusundan belirlenir. Noter kurası tekniki, Liste tekniki, Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste tekniki. İstihdamında güçlük çekilen alttaki kümeler Birinci Liste, şunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki kümelerin hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, kümeler arasında rastgele bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır.