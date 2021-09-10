Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sakın bunu yapmayın! 805 lira…

Kredi kartı kullanan, kredi kartı borcu olan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Tatiller, seyahatler, yapılandırma ödemeleri, internetten alışverişler, bol taksitler... Kısacası kredi kartına aşırı bir yüklenme söz konusu. Sadece ilk 7 ayda kredi kartıyla yapılan alışveriş 788 milyar lirayı, nakit çekimi ise 77 milyar lirayı buldu. Harcarken iyi ama işin rengi borç ödemeye gelince değişiyor. Borcu borçla çevirmek de nafile, bu yöntem cepteki deliği büyütüyor. Özetle yönetilemeyen kart borcu daha büyük sorunları beraberinde getiriyor. Peki ne yapmalı?