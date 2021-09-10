Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sakın bunu yapmayın! 805 lira…
Kredi kartı kullanan milyonlarca kişi bu detayı bilmiyor. Yaz döneminde tatiller ve bayram masrafları ile daha çok artan kredi kullanımında nakit çekimler de arttı. Kredi kartından nakit çekim ve kredi kartı kullanımı ile faturaya yansıyan borcun asgari tutarı 3 kez ödenmezse kartların nakit kullanımı kapatılıyor. Öte yandan nakit avans çektiğinizde faiz işliyor. Faizi ise 1.98 olarak işletiliyor. 5 bin liralık harcama yapan kredi kartı kullanıcısı harcadığı tutarın çok üstünde bir meblağ ödemesi gerekiyor. İşte detaylar…
Kredi kartı kullanan, kredi kartı borcu olan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Tatiller, seyahatler, yapılandırma ödemeleri, internetten alışverişler, bol taksitler... Kısacası kredi kartına aşırı bir yüklenme söz konusu. Sadece ilk 7 ayda kredi kartıyla yapılan alışveriş 788 milyar lirayı, nakit çekimi ise 77 milyar lirayı buldu. Harcarken iyi ama işin rengi borç ödemeye gelince değişiyor. Borcu borçla çevirmek de nafile, bu yöntem cepteki deliği büyütüyor. Özetle yönetilemeyen kart borcu daha büyük sorunları beraberinde getiriyor. Peki ne yapmalı?
TAM BİR KISIR DÖNGÜ: Asgari ödeme kısır döngüsü gibi kart borcunu başka bir kartla kapatmak da yapılacak en büyük hatalardan biridir. Bu yöntemle aslında borç da kapanmıyor; borç borcu doğuruyor. Eğer böyle bir alışkanlığa sahipseniz bunun farkına vararak bankanızla görüşebilir ve borcunuzu yapılandırmasını isteyebilirsiniz.
AYLIK GELİRE GÖRE LİMİT
Öncelikle kredi kartı özgürlüğünün hangi durumlarda sona ereceğini ve oluşturacağı negatif notun sonraki dönemlerde karşınıza nasıl çıkacağını iyi hesap etmek gerekiyor. Posta gazetesinde yer alan habere göre, Kart limiti aylık gelirin 4 katıyla sınırlı. Gelir beyan edemeyene rehin sözleşmesiyle bankadaki nakdine göre limit tanımlanabiliyor. Kart, borcunu zamanında tam ödeyenler için hayatı kolaylaştıran önemli bir araç. Ancak kart borcu zamanında ödenmeyince durum değişiyor. Süreç şöyle işliyor: