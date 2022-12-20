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Paranızı anında çekebilirsiniz! SGK unutulan paraları geri ödüyor! Küçükten, büyüğe kadar herkesi kapsıyor!

SGK'da unutulan binlerce lira yer alırken kişi ödemeleri e-Devlet üstünden sorgulanmaktadır. E-devlet parolası ve kimlik numarası ile sisteme girdikten sonra arama bölümüne SGK kişi ödemeleri aratarak çıkan neticelerdan şahıs ödemeleri sorgulama linkini tıklamanız yeterli olacaktır. .

takvim.com.tr
20.12.2022 10:05 - Son Güncelleme: 20.12.2022 10:05
Paranızı anında çekebilirsiniz! SGK unutulan paraları geri ödüyor! Küçükten, büyüğe kadar herkesi kapsıyor!

Vatandaşlar kazanılmış haklarını SGK'dan almayı unutuyor. Bu anlamda çekmeyi unuttuklarından bu paraları zaman aşımına girmektedir. Bu yüzden herkesin haklarını ve kazanımlarını bilerek zamanında işlem yapması, paralarını almak zorundadırlar.

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Paranızı anında çekebilirsiniz! SGK unutulan paraları geri ödüyor! Küçükten, büyüğe kadar herkesi kapsıyor!

En çok unutulan ödemelerin başında emekli veya çalışan ölünce ailesine ödenen ölüm parası olmaktadır. Bu ödeme genelde ya bütünüyle unutulmakta, veya yalnızca bir çocuğu bağlamında bu para alınmaktadır.

Paranızı anında çekebilirsiniz! SGK unutulan paraları geri ödüyor! Küçükten, büyüğe kadar herkesi kapsıyor!

Esasında ödemeyi her bir çocuk tek tek alabilecekken biri dışında alan olmamaktadır.

Paranızı anında çekebilirsiniz! SGK unutulan paraları geri ödüyor! Küçükten, büyüğe kadar herkesi kapsıyor!

Bu ödemenin bütünü her bir çocuk doğrultusundan alınabilir. Yani çocuklar arasında bölüştürülmemektedir.

Paranızı anında çekebilirsiniz! SGK unutulan paraları geri ödüyor! Küçükten, büyüğe kadar herkesi kapsıyor!

Babasından yetim maaşı alanlar ya da ölen eşinden dul maaşı alanlar, evlenmeleri durumda net maaş üzerinden belli ay boyunca maaş tutarı hesaplanmakta ve hesaplarına geçirilmektedir.

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