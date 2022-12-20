Paranızı anında çekebilirsiniz! SGK unutulan paraları geri ödüyor! Küçükten, büyüğe kadar herkesi kapsıyor!
SGK'da unutulan binlerce lira yer alırken kişi ödemeleri e-Devlet üstünden sorgulanmaktadır. E-devlet parolası ve kimlik numarası ile sisteme girdikten sonra arama bölümüne SGK kişi ödemeleri aratarak çıkan neticelerdan şahıs ödemeleri sorgulama linkini tıklamanız yeterli olacaktır. .
20.12.2022 10:05 - Son Güncelleme: 20.12.2022 10:05
Vatandaşlar kazanılmış haklarını SGK'dan almayı unutuyor. Bu anlamda çekmeyi unuttuklarından bu paraları zaman aşımına girmektedir. Bu yüzden herkesin haklarını ve kazanımlarını bilerek zamanında işlem yapması, paralarını almak zorundadırlar.