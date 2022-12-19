Gabar Dağı’nda çıkan petrolde yeni hedef: Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin varil
Şırnak'ta 150 milyon varillik petrol rezervi keşfi yapılan Gabar Dağı'nda günde yaklaşık 5 bin varil petrol çıkarılıyor. Terörden temizlenen bölgede yıl sonunda 30 yılın en yüksek yurt içi üretimine ulaşılması hedeflenirken Cumhuriyetin 100. yılında üretilmesi hedeflenen petrol miktarı da belli oldu.
19.12.2022 13:28 - Son Güncelleme: 19.12.2022 13:28
Şırnak'ta 150 milyon varillik petrol rezervi keşfi yapılan Gabar Dağı'nda günde yaklaşık 5 bin varil petrol çıkarılıyor.
Terörden temizlenen Gabar Dağı'nda yer altı kaynaklarının Türkiye ekonomisine kazandırılmasına ilişkin çalışmalar hız kazanırken, son bir yıl içerisinde yoğun petrol arama ve sondaj çalışması yürütüldü.
REZERV DEĞERİ 12 MİLYAR DOLAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Aralık'ta, Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini, 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğunu açıklamasının ardından bölgede çalışmalar aralıksız sürüyor.