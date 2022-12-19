Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Gabar Dağı’nda çıkan petrolde yeni hedef: Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin varil

Gabar Dağı’nda çıkan petrolde yeni hedef: Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin varil

Şırnak'ta 150 milyon varillik petrol rezervi keşfi yapılan Gabar Dağı'nda günde yaklaşık 5 bin varil petrol çıkarılıyor. Terörden temizlenen bölgede yıl sonunda 30 yılın en yüksek yurt içi üretimine ulaşılması hedeflenirken Cumhuriyetin 100. yılında üretilmesi hedeflenen petrol miktarı da belli oldu.

19.12.2022 13:28 - Son Güncelleme: 19.12.2022 13:28
Gabar Dağı’nda çıkan petrolde yeni hedef: Cumhuriyet’in 100. yılında 100 bin varil

Şırnak'ta 150 milyon varillik petrol rezervi keşfi yapılan Gabar Dağı'nda günde yaklaşık 5 bin varil petrol çıkarılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gabar Dağı’nda çıkan petrolde yeni hedef: Cumhuriyet’in 100. yılında 100 bin varil

Terörden temizlenen Gabar Dağı'nda yer altı kaynaklarının Türkiye ekonomisine kazandırılmasına ilişkin çalışmalar hız kazanırken, son bir yıl içerisinde yoğun petrol arama ve sondaj çalışması yürütüldü.

Gabar Dağı’nda çıkan petrolde yeni hedef: Cumhuriyet’in 100. yılında 100 bin varil

REZERV DEĞERİ 12 MİLYAR DOLAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Aralık'ta, Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini, 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğunu açıklamasının ardından bölgede çalışmalar aralıksız sürüyor.

Gabar Dağı’nda çıkan petrolde yeni hedef: Cumhuriyet’in 100. yılında 100 bin varil

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin 5 yıl önce yaklaşık 40 bin varil olan günlük üretimi bugün 65 bin varile çıkarken, özel sektörle birlikte bu 80 bin varil oldu.

Gabar Dağı’nda çıkan petrolde yeni hedef: Cumhuriyet’in 100. yılında 100 bin varil

HEDEF CUMHURİYET'İN 100. YILINDA 100 BİN VARİL!
Yıl sonunda 30 yılın en yüksek yurt içi üretimine ulaşılması amaçlanıyor. Cumhuriyetin 100. yılında günlük 100 bin varil üretim hedefleniyor.

SON DAKİKA