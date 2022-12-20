İŞKUR'dan başvuran PTT'den nakit alacak! Ev hanımlarına 9.900 lira ödeme! Maaş gibi devletten para yardımı! 30 gün ve üzerinde...
O para anında PTT'ye yatıyor! İŞKUR ve SGK en önemli olan kurumların başında yer alıyor. Bu anlamda İŞKUR ve SSK üzerinden vatandaşlara yardımlar yapılıyor. İstihdamı artırmak isteyen ve çocuğu olan kadınların iş hayatına katılmasını hedefleyen İŞKUR'dan annelere büyük destek var. Hazırlananprojeyle İŞKUR annelere aylık 9900 TL destek verecek.
Annelere İŞKUR ve SGK aracılığı ile son dönemde çeşitli destekler yapılıyor. Çalışan ve çalışmayan her anne belirli programlara katılarak 9.900 TL'ye kadar destek alıyor. Peki anneler bu destekten nasıl yararlanabiliyor? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İŞKUR tarafından hazırlanan işte anne projesiyle hem eğitim hem de maaş alacak. Proje kapsamında, 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler meslek eğitim kurslarında eğitim alacak. İşte merak edilenler!
"İŞTE ANNE PROJESİ"NİN KOŞULLARI
İŞKUR tarafından geliştirilen "İşte Anne Projesi" kapsamındaki mesleki kursa katılım sağlayan annelere bu yıl ayda 3300 TL, 3 ayda ise 9900 TL ödeme sağlanıyor.
İŞKUR'un hayata geçirdiği projeden 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocukları olan anneler yararlanabiliyor.