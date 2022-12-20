İŞKUR'dan başvuran PTT'den nakit alacak! Ev hanımlarına 9.900 lira ödeme! Maaş gibi devletten para yardımı! 30 gün ve üzerinde...

Annelere İŞKUR ve SGK aracılığı ile son dönemde çeşitli destekler yapılıyor. Çalışan ve çalışmayan her anne belirli programlara katılarak 9.900 TL'ye kadar destek alıyor. Peki anneler bu destekten nasıl yararlanabiliyor? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İŞKUR tarafından hazırlanan işte anne projesiyle hem eğitim hem de maaş alacak. Proje kapsamında, 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler meslek eğitim kurslarında eğitim alacak. İşte merak edilenler!