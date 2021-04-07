Bugünkü
Takvim

Paranızı almayı unutmayın! Emekli maaşları 4 bin lirayı aşacak! 2.500 TL maaş alanlara ekstra 1.600 lira ödeme!

Milyonlarca emekli vatandaş bankaların düzenlediği emekli promosyonu kampanyasından faydalanabiliyor. Emeklileri kendi bankalarına çekmek isteyen bankalar ek şartlarla promosyon ödemesi yapıyor. Ödemeler kimi bankalarda 1.600 liraya kadar çıkabiliyor. Alınan maaşa göre verilen promosyon miktarında da değişiklik yaşanıyor. Böylelikle maaşlar bir seferliğine mahsus 4 bin lirayı aşabiliyor. Bu promosyonları almak için maaşınızı 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü vermeniz gerekiyor. Peki, 2021 emekli promosyonu ne kadar oldu? En yüksek promosyon hangi bankada? İşte detaylar...

07.04.2021 18:08 - Son Güncelleme: 07.04.2021 18:08
Paranızı almayı unutmayın! Emekli maaşları 4 bin lirayı aşacak! 2.500 TL maaş alanlara ekstra 1.600 lira ödeme!

Emekli vatandaşların yüzü ek ödemeler sayesinde gülmeye devam ediyor. Emeklilere bayram ikramiyelerinin yanı sıra bankalardan da promosyon ödemesi geliyor. 2021 yılında bankaların emekli promosyon kampanyaları 1.600 liraya kadar çıkıyor. Emekli vatandaşlar bu ödemelerden faydalanmak istiyor. Ödemeler maaş miktarına göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı bankalar otomatik fatura ödeme gibi ek şart bulundururken, bazı bankalar direkt ödeme yapıyor. Peki, 2021 emekli promoyon ne kadar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Paranızı almayı unutmayın! Emekli maaşları 4 bin lirayı aşacak! 2.500 TL maaş alanlara ekstra 1.600 lira ödeme!

İŞ BANKASI

1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 750 TL,
1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 875 TL,
2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 1.000 TL

Paranızı almayı unutmayın! Emekli maaşları 4 bin lirayı aşacak! 2.500 TL maaş alanlara ekstra 1.600 lira ödeme!

AKBANK

0-1499 TL maaş: 850 TL promosyon tutarı
1.500 Lira – 2.499 TL maaş aralığı : 1.050 TL promosyon
2.500 TL ve üzeri maaş: 1.250 TL promosyon

Paranızı almayı unutmayın! Emekli maaşları 4 bin lirayı aşacak! 2.500 TL maaş alanlara ekstra 1.600 lira ödeme!

HALKBANK

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL,
1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL,
2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.

Paranızı almayı unutmayın! Emekli maaşları 4 bin lirayı aşacak! 2.500 TL maaş alanlara ekstra 1.600 lira ödeme!

QNB FİNANSBANK

Aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 1.000 TL,
Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alanlara 1.300 TL,
2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.600 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.