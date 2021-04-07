Paranızı almayı unutmayın! Emekli maaşları 4 bin lirayı aşacak! 2.500 TL maaş alanlara ekstra 1.600 lira ödeme!
Milyonlarca emekli vatandaş bankaların düzenlediği emekli promosyonu kampanyasından faydalanabiliyor. Emeklileri kendi bankalarına çekmek isteyen bankalar ek şartlarla promosyon ödemesi yapıyor. Ödemeler kimi bankalarda 1.600 liraya kadar çıkabiliyor. Alınan maaşa göre verilen promosyon miktarında da değişiklik yaşanıyor. Böylelikle maaşlar bir seferliğine mahsus 4 bin lirayı aşabiliyor. Bu promosyonları almak için maaşınızı 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü vermeniz gerekiyor. Peki, 2021 emekli promosyonu ne kadar oldu? En yüksek promosyon hangi bankada? İşte detaylar...
Emekli vatandaşların yüzü ek ödemeler sayesinde gülmeye devam ediyor. Emeklilere bayram ikramiyelerinin yanı sıra bankalardan da promosyon ödemesi geliyor. 2021 yılında bankaların emekli promosyon kampanyaları 1.600 liraya kadar çıkıyor. Emekli vatandaşlar bu ödemelerden faydalanmak istiyor. Ödemeler maaş miktarına göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı bankalar otomatik fatura ödeme gibi ek şart bulundururken, bazı bankalar direkt ödeme yapıyor. Peki, 2021 emekli promoyon ne kadar?