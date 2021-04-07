Paranızı almayı unutmayın! Emekli maaşları 4 bin lirayı aşacak! 2.500 TL maaş alanlara ekstra 1.600 lira ödeme!

Milyonlarca emekli vatandaş bankaların düzenlediği emekli promosyonu kampanyasından faydalanabiliyor. Emeklileri kendi bankalarına çekmek isteyen bankalar ek şartlarla promosyon ödemesi yapıyor. Ödemeler kimi bankalarda 1.600 liraya kadar çıkabiliyor. Alınan maaşa göre verilen promosyon miktarında da değişiklik yaşanıyor. Böylelikle maaşlar bir seferliğine mahsus 4 bin lirayı aşabiliyor. Bu promosyonları almak için maaşınızı 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü vermeniz gerekiyor. Peki, 2021 emekli promosyonu ne kadar oldu? En yüksek promosyon hangi bankada? İşte detaylar...

07.04.2021 18:08 - Son Güncelleme: 07.04.2021 18:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





