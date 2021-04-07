Borcu olanları ilgilendiren haber! 2021 sicil affı çıkacak mı? Borç yapılandırma talebi...
Kredi kartı ve kredi borcu olan binlerce kişi sicil affı ve borç yapılandırma talebinde bulunuyor. Pandemi döneminde borç ödeme gücü zayıflayan vatandaşlar, son günlerde sosyal medyada sık sık gündeme gelen sicil affı taleplerinin sonucunu yakından takip ediyor. İhtiyaç, taşıt, konut kredisi ve kredi kartı borcu olanları ilgilendiren haberin detayları!
Sicil affı ve borç yapılandırma talepleri son günlerde borç sahiplerinin en merak ettiği konuların başında geliyor. İhtiyaç kredisi, araç kredisi ve ev kredisi, kredi kartı borcu olanlar sicil affı ve borç yapılandırma taleplerini dile getirirken konuyla ilgili önemli bir gelişme geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı. Kredi borçları nedeniyle sicili bozulan, kara listeye alındığı için kredi almakta zorlanan kişilere gelecek bir sicil affı ve borç yapılandırma nefes aldıracak.
2021 SİCİL AFFI ÇIKACAK MI?
Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifi meclise sunuldu. Sunulan kanun teklifi kapsamında bankalara ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi, kredi kartı borcu olanlara ve kredi sicil affı bekleyen kişilere yeni umut ışığı yakıldı.
Merkez Bankası tarafından açıklanan Finansal İstikrar Raporu kapsamında 360 milyar lirası yakın izlemede, 150 milyar lirası ise tahsili gecikmiş olmak üzere toplamda 510 milyar liralık sorunlu kredi bulunduğu duyurulmuştu. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından 2020 yılının Eylül ayı raporu verilerine göre 33 milyon 643 bin kişinin 836,8 milyar liralık kredi borcu bulunuyor.