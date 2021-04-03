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Paranızı almayı unutmayın! 1500 TL destek kimlere verilecek? Çalışanlara devlet desteği...

Çalışanlara 1500 TL destek sağlanacak! Pandemi döneminde vatandaşlara sağlanan sosyal desteklere bir yenisi daha eklendi. Ramazan'da kapalı olacak kafe ve restoran çalışanlarına para desteği sağlanacak. Çalışanlar bu destekten nasıl faydalanabileceğini merak ediyor. Çalışanların sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanması da kanun teklifinde yer alıyor. 1500 TL destek nasıl alınır? İşte detaylar...

03.04.2021 10:13 - Son Güncelleme: 03.04.2021 10:13
Paranızı almayı unutmayın! 1500 TL destek kimlere verilecek? Çalışanlara devlet desteği...

Binlerce çalışan devlet tarafından 1500 TL destek alabilecek. AK Parti milletvekilleri tarafından Meclis'e sunulan ekonomi için yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifinde kafe ve restoran çalışanlarına Ramazan döneminde 1500 TL destek sağlanacak. Pandemi döneminde 1500 TL destekle çalışanlar rahat bir nefes alacak. Peki, 1500 TL destek nasıl alınır? İşte merak edilen bilgiler...

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Paranızı almayı unutmayın! 1500 TL destek kimlere verilecek? Çalışanlara devlet desteği...

AK Parti'nin, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Kurumlar Vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanması teklifin içerisinde yer alıyor.

Paranızı almayı unutmayın! 1500 TL destek kimlere verilecek? Çalışanlara devlet desteği...

AK Parti milletvekilleri tarafından Meclis'e sunulan ekonomi için yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi şu maddeleri içeriyor:

Kurumlar Vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanması.

Paranızı almayı unutmayın! 1500 TL destek kimlere verilecek? Çalışanlara devlet desteği...

Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde çalışanların nisan ve mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp nisan ve mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1500 lira ödeme yapılması.

Paranızı almayı unutmayın! 1500 TL destek kimlere verilecek? Çalışanlara devlet desteği...

Hastalık ve analık sigortasından ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 ayın dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılması.