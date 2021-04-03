Paranızı almayı unutmayın! 1500 TL destek kimlere verilecek? Çalışanlara devlet desteği...

Çalışanlara 1500 TL destek sağlanacak! Pandemi döneminde vatandaşlara sağlanan sosyal desteklere bir yenisi daha eklendi. Ramazan'da kapalı olacak kafe ve restoran çalışanlarına para desteği sağlanacak. Çalışanlar bu destekten nasıl faydalanabileceğini merak ediyor. Çalışanların sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanması da kanun teklifinde yer alıyor. 1500 TL destek nasıl alınır? İşte detaylar...

03.04.2021 10:13 - Son Güncelleme: 03.04.2021 10:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





