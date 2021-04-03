İkinci el araba fiyatları için önemli ikaz! Bir anda olabilir diyerek uyardı! Şu an satılır ya da alınırsa...
Geçen yıl ikinci el otomobil piyasasında yaşanan artış pek çok kişinin araba almaktan vazgeçmesine neden oldu ve satışlarda büyük düşüş yaşandı. Sıfır araçların üretilmesiyle insanlar yeni arabalara ilgi göstermeye başladı. raba satın almak isteyenler için bu dönemin uygun olduğunu söyleyen Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, "Dünyada her sektör son 1 senedir koronavirüsle başlayan süreçte çok ciddi yaralar aldı. Otomotiv sektörü çok iyi gidiyordu. Bir ara ikinci el fiyatları neredeyse 2 katına kadar çıktı. Koronavirüsle beraber insanlar 'ben toplu araca binmemeliyim' diyip arabaya olan rağbeti artırdı ama son çeyrekte sıfır araba fiyatları, neredeyse ikinci elden ucuza geldi. Bu durum ikinci el piyasasını çok ciddi etkiledi." dedi.
2020 yılında pandemi sürecinde sıfır otomobil üretilemediğinden ikinci ele talep artmış ve böylece araba fiyatlarında aşırı bir yükseliş görülmüştü. Geçen yıl pandemi nedeniyle fiyatların artış gösterdiği ikinci el otomobil piyasasında, düşüş yaşandı. Baharla birlikte tatil planlarının ikinci el piyasasını hareketlendireceğini ve fiyatlara zam geleceğini belirten Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, "Önümüzdeki ay itibariyle ikinci elde yüzde 5 ila 10 arası zam yapılabilir" dedi. Araba almak isteyenler için bu dönemin uygun olduğuna vurgu yapan Özkan, "Şu an ikinci elde fiyatlar çok cazip. Eğer ihtiyacı görecek araba almak isteyenler varsa; ikinci elde de sıfırda da ciddi bir fırsat var." ifadelerini kullandı.
YÜZDE 5-10 ARASI...
Geçen yıl pandemi nedeniyle fiyatların artış gösterdiği ikinci el otomobil piyasasında, düşüş yaşandı. Baharla birlikte tatil planlarının ikinci el piyasasını hareketlendireceğini ve fiyatlara zam geleceğini belirten Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, "Önümüzdeki ay itibariyle ikinci elde yüzde 5 ila 10 arası zam yapılabilir" dedi.
Kasım ayıyla birlikte son bulan fiyat yükselişleri, ikinci el araba almak isteyenleri de harekete geçirdi. Araba satın almak isteyenler için bu dönemin uygun olduğunu söyleyen Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, "Dünyada her sektör son 1 senedir koronavirüsle başlayan süreçte çok ciddi yaralar aldı.