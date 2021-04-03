İkinci el araba fiyatları için önemli ikaz! Bir anda olabilir diyerek uyardı! Şu an satılır ya da alınırsa...

Geçen yıl ikinci el otomobil piyasasında yaşanan artış pek çok kişinin araba almaktan vazgeçmesine neden oldu ve satışlarda büyük düşüş yaşandı. Sıfır araçların üretilmesiyle insanlar yeni arabalara ilgi göstermeye başladı. raba satın almak isteyenler için bu dönemin uygun olduğunu söyleyen Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, "Dünyada her sektör son 1 senedir koronavirüsle başlayan süreçte çok ciddi yaralar aldı. Otomotiv sektörü çok iyi gidiyordu. Bir ara ikinci el fiyatları neredeyse 2 katına kadar çıktı. Koronavirüsle beraber insanlar 'ben toplu araca binmemeliyim' diyip arabaya olan rağbeti artırdı ama son çeyrekte sıfır araba fiyatları, neredeyse ikinci elden ucuza geldi. Bu durum ikinci el piyasasını çok ciddi etkiledi." dedi.

03.04.2021 11:59 - Son Güncelleme: 03.04.2021 11:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





