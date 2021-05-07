RAMAZAN İMSAKİYE
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Paranızı almayı unutmayın! 1.000 TL ödeme müjdesi! Yıl sonuna kalıyordu, Mayıs ayı içerisinde ödenecek!

Bakanlıklar tarafından vatandaşlara her yıl milyonlarca lira nakit destek verilmeye devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara pandemi döneminde 1.100 TL ödeme yapılırken yeni bir müjdeli haber daha geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli beklenen müjdeyi açıkladı. İşte detaylar...

07.05.2021 20:42 - Son Güncelleme: 07.05.2021 20:42
Paranızı almayı unutmayın! 1.000 TL ödeme müjdesi! Yıl sonuna kalıyordu, Mayıs ayı içerisinde ödenecek!

Devlet destekli ödemelerden her yıl milyonlarca kişi faydalanmaya devam ediyor. Hem pandemi dönemi yardımları hem de devlet destekleri sayesinde sektörlerda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlara 1.100 TL nakit yardım desteğinin yanı sıra esnaflara da büyük destekler sağlanıyordu. Son müjde ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi.

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Paranızı almayı unutmayın! 1.000 TL ödeme müjdesi! Yıl sonuna kalıyordu, Mayıs ayı içerisinde ödenecek!

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki bir midye üretim çiftliğinde hasada katılan Pakdemirli, üretim hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Paranızı almayı unutmayın! 1.000 TL ödeme müjdesi! Yıl sonuna kalıyordu, Mayıs ayı içerisinde ödenecek!

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Pakdemirli, midyenin doğada kendiliğinden yetişen bir canlı olduğunu anlattı.

Pakdemirli, bu çiftlikte her gün midyelerin yüz milyonlarca litre suyu süzdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

Paranızı almayı unutmayın! 1.000 TL ödeme müjdesi! Yıl sonuna kalıyordu, Mayıs ayı içerisinde ödenecek!

"Bu anlamda denizleri temizliyor olmasının, çevreci olmasının çok büyük anlamı var. Ayrıca bir ihracat ürünü olduğu için büyük bir ihracat potansiyeli var. Türkiye'de şu an 20 kadar midye çiftliğinde yaklaşık 15 bin tonluk bir üretim kapasitemiz var. İlerleyen yıllarda kapasitemizi yeni çiftliklerle artırmayı düşünüyoruz. Son derece çevreci olması hasebiyle de çevreyi kirletmenin aksine bilakis denizlerimizi temizleme özelliğine sahip.

Paranızı almayı unutmayın! 1.000 TL ödeme müjdesi! Yıl sonuna kalıyordu, Mayıs ayı içerisinde ödenecek!

Bu arada kıyı balıkçılarımıza da bir müjde vermiş olalım. Her yıl onlara da bin lira ödüyorduk, genelde sene sonuna kalıyordu. Bunu da inşallah bu yıl en yakın zamanda, mayıs ayı içinde ödemeyi planlıyoruz."