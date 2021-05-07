Paranızı almayı unutmayın! 1.000 TL ödeme müjdesi! Yıl sonuna kalıyordu, Mayıs ayı içerisinde ödenecek!
Bakanlıklar tarafından vatandaşlara her yıl milyonlarca lira nakit destek verilmeye devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara pandemi döneminde 1.100 TL ödeme yapılırken yeni bir müjdeli haber daha geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli beklenen müjdeyi açıkladı. İşte detaylar...
Devlet destekli ödemelerden her yıl milyonlarca kişi faydalanmaya devam ediyor. Hem pandemi dönemi yardımları hem de devlet destekleri sayesinde sektörlerda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlara 1.100 TL nakit yardım desteğinin yanı sıra esnaflara da büyük destekler sağlanıyordu. Son müjde ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi.
"Bu anlamda denizleri temizliyor olmasının, çevreci olmasının çok büyük anlamı var. Ayrıca bir ihracat ürünü olduğu için büyük bir ihracat potansiyeli var. Türkiye'de şu an 20 kadar midye çiftliğinde yaklaşık 15 bin tonluk bir üretim kapasitemiz var. İlerleyen yıllarda kapasitemizi yeni çiftliklerle artırmayı düşünüyoruz. Son derece çevreci olması hasebiyle de çevreyi kirletmenin aksine bilakis denizlerimizi temizleme özelliğine sahip.