Altın fiyatları son dakika patladı: Gram altın ibreyi kaydırdı, rekorla parladı! Dolar ve euro çakılmaya devam ediyor...

Altın ve dolar maliyetlerinde süre gelen değişimler, hem yatırımcılar hem de ilgilenen vatandaşlar tarafından sıkça inceleniyor. Altın fiyatları öyle bir duruma geldi ki; milyoner edebilir! Haftanın son gününde ve son saatlerde altın fiyatları fırlarken, dolar ve euro düşmeye başladı. Altının fırlamasında ABD'de istihdam artışı beklentilerin düşük olması etkili oldu. İşte haftanın son gününde altın ve dolarda sor durum...