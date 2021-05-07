RAMAZAN İMSAKİYE
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Altın fiyatları son dakika patladı: Gram altın ibreyi kaydırdı, rekorla parladı! Dolar ve euro çakılmaya devam ediyor...

Altın fiyatları günün yıldızı oldu! Gram altın resti çekti, parlayıp gidiyor! Altın ve dolar maliyetlerinde süre gelen değişimler, hem yatırımcılar hem de ilgilenen vatandaşlar tarafından sıkça inceleniyor. Altın fiyatları öyle bir duruma geldi ki; milyoner edebilir! Haftanın son gününde ve son saatlerde altın fiyatları fırlarken, dolar ve euro düşmeye başladı. Altının fırlamasında ABD'de istihdam artışı beklentilerin düşük olması etkili oldu. İşte haftanın son gününde 7 Mayıs 2021 altın ve dolarda sor durum...

07.05.2021 17:48 - Son Güncelleme: 07.05.2021 17:48
Altın fiyatları uçtu! Dolar ve euro düşüşe geçti piyasalarda neler oluyor?

Altın ve dolar maliyetlerinde süre gelen değişimler, hem yatırımcılar hem de ilgilenen vatandaşlar tarafından sıkça inceleniyor. Altın fiyatları öyle bir duruma geldi ki; milyoner edebilir! Haftanın son gününde ve son saatlerde altın fiyatları fırlarken, dolar ve euro düşmeye başladı. Altının fırlamasında ABD'de istihdam artışı beklentilerin düşük olması etkili oldu. İşte haftanın son gününde altın ve dolarda sor durum...

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Altın fiyatları uçtu! Dolar ve euro düşüşe geçti piyasalarda neler oluyor?

ALTIN VE DOLAR FİYATLARI SON DURUM!

ABD'de nisan ayında tarım dışı istihdam 266 bin artış kaydetti ve beklentilerin çok altında kaldı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin ortalama beklentisi, ABD'de nisanda 1 milyonluk tarım dışı istihdam artışı olacağı yönündeydi ancak gerçekleşme bu beklentinin çok uzağında oldu.

Altın fiyatları uçtu! Dolar ve euro düşüşe geçti piyasalarda neler oluyor?

Daha önce 916 bin olarak açıklanan mart ayı tarım dışı istihdam verisi 717 bine revize edildi. Nisan ayında ülkedeki işsizlik oranı da yüzde 6,1'e yükseldi. Ekonomistlerin beklentisi işsizliğin nisanda yüzde 5,8'e gerilemesi yönündeydi.

Altın fiyatları uçtu! Dolar ve euro düşüşe geçti piyasalarda neler oluyor?

DOLAR VE EURO SERT DÜŞTÜ! ALTIN YÜKSELDİ

ABD'de tarım dışı istihdam artışının beklentilerin çok altında kalmasının ardından dolar endeksi değer kaybederken, dolar cinsi uluslararası spot altın fiyatları arttı.

Altın fiyatları uçtu! Dolar ve euro düşüşe geçti piyasalarda neler oluyor?

Dolar endeksi, 90,95'ten 90,44 seviyelerine kadar geriledi. Güne 1812 dolar seviyelerinden başlayan ons altın fiyatı, 1843 dolara kadar yükseldi. Euro/dolar paritesi de 1.2053'ten 1.2137'ye yükseldi. Dolar/TL 8,30'dan 8,24'e kadar geriledi.