Altın fiyatları son dakika patladı: Gram altın ibreyi kaydırdı, rekorla parladı! Dolar ve euro çakılmaya devam ediyor...
Altın fiyatları günün yıldızı oldu! Gram altın resti çekti, parlayıp gidiyor! Altın ve dolar maliyetlerinde süre gelen değişimler, hem yatırımcılar hem de ilgilenen vatandaşlar tarafından sıkça inceleniyor. Altın fiyatları öyle bir duruma geldi ki; milyoner edebilir! Haftanın son gününde ve son saatlerde altın fiyatları fırlarken, dolar ve euro düşmeye başladı. Altının fırlamasında ABD'de istihdam artışı beklentilerin düşük olması etkili oldu. İşte haftanın son gününde 7 Mayıs 2021 altın ve dolarda sor durum...
07.05.2021 17:48
- Son Güncelleme: 07.05.2021 17:48
Altın ve dolar maliyetlerinde süre gelen değişimler, hem yatırımcılar hem de ilgilenen vatandaşlar tarafından sıkça inceleniyor. Altın fiyatları öyle bir duruma geldi ki; milyoner edebilir! Haftanın son gününde ve son saatlerde altın fiyatları fırlarken, dolar ve euro düşmeye başladı. Altının fırlamasında ABD'de istihdam artışı beklentilerin düşük olması etkili oldu. İşte haftanın son gününde altın ve dolarda sor durum...
ALTIN VE DOLAR FİYATLARI SON DURUM!
ABD'de nisan ayında tarım dışı istihdam 266 bin artış kaydetti ve beklentilerin çok altında kaldı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin ortalama beklentisi, ABD'de nisanda 1 milyonluk tarım dışı istihdam artışı olacağı yönündeydi ancak gerçekleşme bu beklentinin çok uzağında oldu.