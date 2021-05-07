Faizler volkan gibi patladı! Bankalar rekora koştu! 32 günlük vadeli mevduat faizi ile 50.000 TL aylık faiz getirisi kaç TL?
Mayıs 2021 banka mevduat faiz oranları değişti! 50.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? Bankalar kendi aralarında mevduat faizi rekabetini sürdürmeye devam ederken parasını bankada tutanlara muhteşem haber geldi. Merkez Bankası'nın Mayıs ayında açıkladığı faiz kararının ardından bankalar faiz oranlarını güncelledi. Bu kapsamda gelişmeleri yakından takip edenler, hızlıca güncel faiz oranlarını araştırmaya başladı. Peki Mayıs 2021'de 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi? 50.000 TL bir ayda kaç lira faiz kazancı sağlar? 50 bin lira ne kadar faiz getirir, repo getirisi ne kadar? İşte tüm detaylar...
Merkez Bankası'nın Mayıs ayında açıkladığı faiz kararının ardından bankalar faiz oranlarını güncelledi. Bankada parası olanlara müjde geldi! Bu gelişmeler sonrası bankaların vadeli faiz oranları yükseldi. 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları vatandaşların en fazla arattığı konular arasında yer alıyor. Bankada toplu parası olanlar en fazla faiz veren bankatı öğrenmek istiyor .Haberimizde bu gidişatla alakalı tüm ayrıntıları veriyoruz. Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz.
Bankada parası olanlar için bankaların vadeli faizleri yükseldi. 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları vatandaşların en fazla arattığı konular arasına girmiş bulunmakta. Bankada toplu parası olanlar en fazla faiz veren bankatı öğrenmek istiyor.Haberimizde bu gidişatla alakalı tüm ayrıntıları veriyoruz. Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz.
32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARI İÇİN HANGİ BANKA DAHA FAZLA FAİZ VERİYOR?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan parasal sıkılaşma politikası sonrasında bankalar faiz oranlarını zorunlu olarak arttırma kararı almışlardı. Merkez Bankası tarafından ucuz likidite muslukları bir anda kapatılan bankalar zorunlu olarak müşterilerinin vadeli mevduat hesaplarına yönelmiş ve vadeli hesap faiz oranlarını kademeli olarak arttırmaya başlamıştı.