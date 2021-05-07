Faizler volkan gibi patladı! Bankalar rekora koştu! 32 günlük vadeli mevduat faizi ile 50.000 TL aylık faiz getirisi kaç TL?

Merkez Bankası'nın Mayıs ayında açıkladığı faiz kararının ardından bankalar faiz oranlarını güncelledi. Bankada parası olanlara müjde geldi! Bu gelişmeler sonrası bankaların vadeli faiz oranları yükseldi. 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları vatandaşların en fazla arattığı konular arasında yer alıyor. Bankada toplu parası olanlar en fazla faiz veren bankatı öğrenmek istiyor .Haberimizde bu gidişatla alakalı tüm ayrıntıları veriyoruz. Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz.