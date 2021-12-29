3 fırsat için son 3 gün! Erken emeklilikte prim fırsatı: SGK prim borçlarınızı hesaplı kapatın
Vatandaşın cebini ilgilendiren 3 önemli fırsatta sürenin sonuna gelindi. Prim borcu ya da erken emeklilik için daha az ödeme yapmak, destek ödemelerinden kesilen verginin iadesini almak için 31 Aralık'ı kaçırmamak gerekiyor. İşte bu fırsatlar ve dikkat edilmesi gereken noktalar...
29.12.2021 09:44
- Son Güncelleme: 29.12.2021 09:52
Prim borcunu yapılandırma kapsamında avantajlı şekilde kapatmak, erken emekliliğe daha az ödemeyle ulaşmak ve destek ödemelerinden kesilmiş gelir vergisi iadesini alabilmek için son tarih 31 Aralık.
Bu nedenle borcunu yapılandırma kapsamında avantajlı şekilde kapatmak isteyenlerin bu ödemeyi mutlaka yapması gerekiyor.