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3 fırsat için son 3 gün! Erken emeklilikte prim fırsatı: SGK prim borçlarınızı hesaplı kapatın

Vatandaşın cebini ilgilendiren 3 önemli fırsatta sürenin sonuna gelindi. Prim borcu ya da erken emeklilik için daha az ödeme yapmak, destek ödemelerinden kesilen verginin iadesini almak için 31 Aralık'ı kaçırmamak gerekiyor. İşte bu fırsatlar ve dikkat edilmesi gereken noktalar...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
29.12.2021 09:44 - Son Güncelleme: 29.12.2021 09:52
3 fırsat için son 3 gün! Erken emeklilikte prim fırsatı: SGK prim borçlarınızı hesaplı kapatın

Milyonlarca kişinin cebini ilgilendiren 3 önemli fırsat için son günlere girildi.

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3 fırsat için son 3 gün! Erken emeklilikte prim fırsatı: SGK prim borçlarınızı hesaplı kapatın

Prim borcunu yapılandırma kapsamında avantajlı şekilde kapatmak, erken emekliliğe daha az ödemeyle ulaşmak ve destek ödemelerinden kesilmiş gelir vergisi iadesini alabilmek için son tarih 31 Aralık.

3 fırsat için son 3 gün! Erken emeklilikte prim fırsatı: SGK prim borçlarınızı hesaplı kapatın

Hem süreyi kaçırmamak hem de bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Detayları şöyle…

3 fırsat için son 3 gün! Erken emeklilikte prim fırsatı: SGK prim borçlarınızı hesaplı kapatın

BORCU HESAPLI KAPATIN

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçlarını yapılandıranlar için ikinci taksiti ödeme süresi 31 Aralık'ta sona eriyor. İlk 2 taksiti süresinde yatırmayanların yapılandırmaları bozuluyor.

3 fırsat için son 3 gün! Erken emeklilikte prim fırsatı: SGK prim borçlarınızı hesaplı kapatın

Bu nedenle borcunu yapılandırma kapsamında avantajlı şekilde kapatmak isteyenlerin bu ödemeyi mutlaka yapması gerekiyor.

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