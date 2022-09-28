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Paranız parayı çekiyor! Ayda 19.156,16 TL kazanıyorsunuz! 32 günlük faizlere yüksek kar dampingi! Birikimi olanlar dikkat!

32 günlük vadeli mevduat oranları hesaplandı. Bankaların % 23 faizle birikimleri destekleyecekleri belirlendi. Rakamlar son zamanlara göre iç açıcı. Böylece vatandaşın ihtiyaçlarının fazlasıyla karşılanması hedefleniyor. Parasını yastık altında değil de bankada muhafaza etmek isteyen şahıslar amacıyla kusursuz bir fırsat. En yüksek faiz oranında paranızı değerlendirebilirsiniz.

takvim.com.tr
28.09.2022 08:32 - Son Güncelleme: 28.09.2022 08:32
Paranız parayı çekiyor! Ayda 19.156,16 TL kazanıyorsunuz! 32 günlük faizlere yüksek kar dampingi! Birikimi olanlar dikkat!

Birikimi olan vatandaşları sevindiren haber! Bankalar bu vatandaşlar bağlamında yeni bir kampanya hazırladı. Buna göre yüksek faiz oranları ile paralarını değerlendirebilecekler. Yapılması gereken tek şey bankada hesap açmak! Ardından paranız durdukça değerlenecek. Nasıl olduğunu merak ediyorsanız haberin devamını okuyun.

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Paranız parayı çekiyor! Ayda 19.156,16 TL kazanıyorsunuz! 32 günlük faizlere yüksek kar dampingi! Birikimi olanlar dikkat!

Yüksek Faiz Oranıyla Mevduat Hesabı

Birikimi olan vatandaşlar parasını nereye yatıracaklarını hesaplamaktadır. Her bankanın ayrı kampanyaları ve faiz oranları bulunmaktadır.

Paranız parayı çekiyor! Ayda 19.156,16 TL kazanıyorsunuz! 32 günlük faizlere yüksek kar dampingi! Birikimi olanlar dikkat!

Mevduat hesabı söz hususu olduğunda daha dikkatli davranmak gerektiğinden bankalar kampanyalara 1 sene süresince yine etmektedir.

Paranız parayı çekiyor! Ayda 19.156,16 TL kazanıyorsunuz! 32 günlük faizlere yüksek kar dampingi! Birikimi olanlar dikkat!

Böylece müşterileri kendilerine çekmeyi başarmaktadır. Fakat birtakım bankalar bu hususta daha çok tercih edilmektedir.

Paranız parayı çekiyor! Ayda 19.156,16 TL kazanıyorsunuz! 32 günlük faizlere yüksek kar dampingi! Birikimi olanlar dikkat!

Yapılan incelemelere göre en yüksek faizi veren banka Alternatif Bank'tır. Banka müşterilerine senelik %23 oranında faiz olanağı sunmaktadır.

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