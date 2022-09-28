Çocuklara 2 ayda 1 verilecek! Aile Bakanlığı 600 TL ödeme yapılıyor! e-Devlet'ten başvur PTT veya ATM'den al! TC NO 0-2-4-6-8 olan kişiler...

Devlet tarafından birçok alanda destek ödemesi sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen şartları sağlayanlara nakit para desteği veriliyor. Bunlardan biri de öksüz ve yetim yardımı. Ödemeler ise 2 ayda bir veriliyor. İkamet ettiğiniz il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuruda bulunulabiliyor. Peki, kimler 600 TL'lik yardımdan faydalanabilir? İşte merak edilen detaylar haberimizde!