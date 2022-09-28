Süresi dolmadan göz atın.. Ziraat Bankası’ndan 290 bin TL’ye 2 yıllık Renault Clio araba! Volkswagen, Peugeot yarı fiyatına ilanda!

Ziraat Bankası'ndan müjde! Piyasaın yarı fiyatına araç almak mümkün. Hem güvenilir hem de uygun fiyatlı araba almak isteyenlerin en çok ziyarett ettiği siteler arasında Ziraat Bankası'nın satılık araçların koyulduğu İlanlar yer alıyor. 300 bin liraya satılan araçlar binlrece kişi tarafından büyük ilgi gördü. İşte Ziraat Bankası uygun fiyatlı araçlar ve fiyat listesi...