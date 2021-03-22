Paralarınız devredilecek! Paranızı kaybedebilirsiniz! Bankada paranız varsa dikkat! Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası...
Zaman aşımına uğrayan hesapları kapatmayan kişilerin mevduatları TMSF'ye devrediliyor. Vatandaşlar, zaman aşımına uğrayan hesapları olup olmadığını Türkiye Bankalar Birliği'nin her sene faal hale getirdiği www.zamanasimi.org/tbb sitesindeki arama motorunu kullanarak bilebiliyor. Bu anlamda TMSF'den yapılan duyuruda Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince; bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son işlem tarihinden başlayarak on yıl içinde işlem görmeyen hesaplar zamanaşımına tabii oldukları bildirildi.
Bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son işlem tarihinden başlayarak 10 yıl içinde işlem görmeyen hesaplar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilecek. Bankacılık Kanunu'nun 62. Maddesi birinci bendine göre,Bankalar bünyelerindeki kullanıcı hesaplarında hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına uğrar. Zamanaşımına uğramış hesaplar için 50 TL üzerindeki her türlü mevduat sahibi kişilerin bankalar tarafından iadeli taahhütlü mektupla uyarılması zorunludur.
ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN MEVDUAT NASIL GERİ ALINIR?
Zamanaşımına uğramış hesaplar için 50 TL üzerindeki her türlü mevduat sahibi kişilerin bankalar tarafından iadeli taahhütlü mektupla uyarılması zorunludur. Hesapta bulunan para için başvuru yapılmadığı takdirde TMSF'ye devrinin gerçekleşeceğini bildirmekle yükümlüdür. Ancak ilgili mevduat 50 TL altındaysa bankalar Şubat ayından itibaren kendi internet sitelerinde bu hesapları ilan etmek zorundadır. Ek olarak, tirajı en yüksek iki gazeteye de kendi internet sitesinde listelerin bulunduğunu ve hak sahiplerinin kontrol etmesi gerektiğini açıklayan bir ilan verir. İnternet sitelerinde ilan edilen listeler, bankalar tarafından eş zamanlı olarak ayrıca TMSF'ye gönderilir.