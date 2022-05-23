23 Mayıs Marlboro, Parliament, Winston, Kent, Muratti, L&M, Lark, Chester fiyatları! 🚭SİGARAYA ZAM VAR MI? Sigara zammı ne zaman gelecek?

Sigaraya 9 TL zam geleceği yönündeki iddialar sonrasu güncel sigara fiyatları merak konusu oldu. Sigara tiryakileri JTİ-BAT- Philip Morris grup sigaraların fiyat listesini araştırıyor. Peki SİGARAYA ZAM VAR MI? Sigara zammı ne zaman gelecek? En ucuz sigara ne kadar oldu? İşte 23 Mayıs 2022 Marlboro, Parliament, Winston, Kent, Muratti, L&M, Lark, Chester fiyatları...