23 Mayıs Marlboro, Parliament, Winston, Kent, Muratti, L&M, Lark, Chester fiyatları! 🚭SİGARAYA ZAM VAR MI? Sigara zammı ne zaman gelecek?
SİGARAYA ZAM VAR MI? Sigara zammı ne zaman gelecek? En ucuz sigara ne kadar? soruları gündemde yer alıyor. Son dakika sigaraya 9 TL zam geleceği iddia edildi. Sosyal medyaya hızla yayılan iddia sonrası milyonlarca sigara tiryakisi iddiaların detaylarını araştırmaya başladı. Peki iddianın doğruluk payı var mı? Sigaraya zam gelecek mi? İşte çokça merak edilen bu sorunun yanıtı ve 23 Mayıs Marlboro, Parliament, Winston, Kent, Muratti, L&M, Lark, Chester fiyatları...
23.05.2022 10:24 - Son Güncelleme: 23.05.2022 10:24
Sigaraya 9 TL zam geleceği yönündeki iddialar sonrasu güncel sigara fiyatları merak konusu oldu. Sigara tiryakileri JTİ-BAT- Philip Morris grup sigaraların fiyat listesini araştırıyor. Peki SİGARAYA ZAM VAR MI? Sigara zammı ne zaman gelecek? En ucuz sigara ne kadar oldu? İşte 23 Mayıs 2022 Marlboro, Parliament, Winston, Kent, Muratti, L&M, Lark, Chester fiyatları...