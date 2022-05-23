Başvuruyu aileler yapıyor paralar çocuklara dağıtılıyor! Öğrencilere karşılıksız 5 bin 394 TL yardım yapılacak! Okur parası başvuru dilekçesi ile...

Devletin vatandaşlara sağladığı sosyal yardımlar halen bir çok kişi tarafından bilinmiyor. Başvrurular KYK, Kaymakamlıklar, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, SYDV, SGK, VGM, vakıf ve dernekler, ticari kuruluşlar, maddi yardımda bulunan iş insanları ve şirketler üzerinden yapılabiliyor. İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine verilecek. Para yardımları en az 50 TL ve en fazla 5 bin 394 TL olacak şekilde değişiklik gösterebiliyor. Peki şartlar neler? İşte detaylar...