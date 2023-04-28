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Son dakika | TOKİ duyurdu! 50 bin konut kampanyası hakkında yeni gelişme!

TOKİ 50 bin sosyal konut kampanyası hakkında yeni gelişme! TOKİ'nin resmi Twitter hesabından son dakika açıklama geldi.

28.04.2023 14:55 - Son Güncelleme: 28.04.2023 15:17
Son dakika | TOKİ duyurdu! 50 bin konut kampanyası hakkında yeni gelişme!

Son dakika haberi... TOKİ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 50 bin konut kampanyası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Son dakika | TOKİ duyurdu! 50 bin konut kampanyası hakkında yeni gelişme!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) resmi Twitter hesabından ''50 bin konut kampanyası kKayabaşı 4.467 konut bilgilendirmesi'' başlıklı bir paylaşım yapıldı.

Son dakika | TOKİ duyurdu! 50 bin konut kampanyası hakkında yeni gelişme!

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ BUGÜN SONA ERİYOR!

Öte yandan İlk Evim Arsa etabı bugün yapılacak çekilişle sona eriyor.

Son dakika | TOKİ duyurdu! 50 bin konut kampanyası hakkında yeni gelişme!

Kura takvimine göre, 28 Nisan 2023 Cuma bugün Kocaeli'de arsalar hak sahiplerini buldu.

Son dakika | TOKİ duyurdu! 50 bin konut kampanyası hakkında yeni gelişme!

Proje kapsamında Kocaeli'nin Kandıra, Körfez ilçelerinde 1500 müstakil ve müşterek arsa isim listesi belirlendi.

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