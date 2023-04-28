Son dakika | TOKİ duyurdu! 50 bin konut kampanyası hakkında yeni gelişme!
TOKİ 50 bin sosyal konut kampanyası hakkında yeni gelişme! TOKİ'nin resmi Twitter hesabından son dakika açıklama geldi.
28.04.2023 14:55 - Son Güncelleme: 28.04.2023 15:17
Son dakika haberi... TOKİ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 50 bin konut kampanyası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) resmi Twitter hesabından ''50 bin konut kampanyası kKayabaşı 4.467 konut bilgilendirmesi'' başlıklı bir paylaşım yapıldı.