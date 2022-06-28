Paralar o tarihte hesaplara yatırılıyor! Bayramdan önce ZAMLI ödenecek! ATM’den çekebilirsiniz! Memur maaşları, emekli ikramiyesi, sosyal yardım...

ASGARİ ÜCRETE ZAM YOLDA!

Başkan Erdoğan asgari ücrete ara zam yapılması için de talimat verdiğini ve en kısa sürede müjdeyi vereceklerini söyledi.

''Asgari ücreti artırarak, işverenlerin de omuzlarındaki yükü kaldırarak adil bir yükseliş yapmıştık. Bunun için Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir.