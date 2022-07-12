Paralar İBAN hesaplarına yatırılıyor! PTT ATM'den çekmek mümkün! Çocuklu ailelere 1.649 TL ödeme! e-Devlet'ten kontrol edin

1.649 TL ödeme yapılıyor! Öğrencilere devlet desteği veriliyor! 2022-2023 eğitim öğretim yılında güzel haber geldi. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitede okuyan tüm öğrenciler faydalanabiliyor. Yaz tatilinde olduğumuz şu günlerde okulların açılmasına az bir süre kala güzel haberler de gelmeye başladı. Çocuğu okula giden ailelere destek olmak amacıyla para verilecek. Her ay düzenli yatıyor. Peki öğrenciye SED yardımı nedir, nasıl başvuru yapılır? İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...