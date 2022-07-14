MOTORİN, BENZİN VE LPG'YE İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! 14 Temmuz BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları bölge genelinde risk iştahını törpülemeyi sürdürürken, Çin bazı şehirlerde kısıtlamaları artırmaya devam ediyor.

Yatırımcılar, ABD'de büyük bir faiz artırımı sonrasında enflasyonda yavaşlama ve ham petrol talebinde azalma bekliyor.

ABD Başkanı Joe Biden'in de yarın Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor. Söz konusu ziyaretin de petrol piyasalarını doğrudan etkileyeceği ifade ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 97,46 ile 100,35 dolar aralığının direnç, 95,22 ile 96,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.