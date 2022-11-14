Paralar hesaplara yatmaya başlıyor! Doğalgaz yardımı 1000 TL ödeniyor! Maaşı 4.500, 5.000, 5.500, 6.000, 7.000 TL olan tüm çalışanlar...
Paralar hesaplara yatıyor, milyonlarca çalışana son dakika gelişmesi! Özel sektör çalışanlarını ilgilendiriyor! Doğalgaz ve ısınma yardımı kapsamında ödeme yapılacak. Duyuru sonrası internet arama motorlarında ''Doğalgaz yardım başvurusu nasıl yapılır? Kimler Doğalgaz yardımı başvurusunda bulunabilir? Doğalgaz yardımı başvuru şartları neler?' sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. 1000 TL Doğalgaz ve ısınma yardımı hakkında tğm merak edilenler haberimizde...
14.11.2022 10:53 - Son Güncelleme: 14.11.2022 10:54
Çalışanlara 1000 TL doğalgaz desteği yapılacak. Paralar hesaplara yatmaya başlıyor. Düzenleme yürürlüğe girdi! Vergi ve SGK priminden muaf tutulacak. Özel sektör çalışanlarını sevindiren haber geldi. Doğalgaz yardımı nasıl alınır, başvuruları nasıl yapılır? 1000 TL Doğalgaz yardımı başvuru şartları neler, kimler alabilir? Maaşı 4.500, 5.000, 5.500, 6.000, 7.000 TL olanlar...