Tarım Kredi Kooperatif 22-31 Ocak FİYAT LİSTESİ! Yeni hafta geldi 61 üründe indirim başladı! 500 g x 6 çeşit 10,50 TL! Yağ, tuvalet kağıdı...

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 22-31 Ocak aktüel ürünler katalooğu yayımlandı. Yeni haftanın gelmesiyle 61 üründe indirim başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarım Kredi'nin 1520 kooperatif 400 mini kop, 250 kop bakkal olmak üzere 2 bin 170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacak.'' ifadelerini kullanmıştı. Her hafta farklı ürünlerde indirim yapılırken, bu haftaki yeni indirimli ürünler vatandaşların ilgisini çekmeye başladı. Peki bu haftanın indirimli ürünleri neler? İşte Tarım Kredi Kooperatif 22-31 Ocak FİYAT LİSTESİ!