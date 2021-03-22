Paralar hesaplara yatıyor geliyor! ATM’lerden anında 1600 TL çekebilirsiniz…
Emekli vatandaşların aylık ücret aldıkları bankalar, 3 senelik vaatleri kapsamında emeklilere promosyon ödemesi yapmak zorundalar. 2023 senesine kadar geçerli olacak tertip etme kapsamında emeklilere yapılacak olan ödemeler en az 500 TL olacak.
Promosyon almak için emekli vatandaşların bankalara giderek 3 yıl geçerli olacak promosyon sözleşmelerine imza atmaları gerekiyor. Promosyon ödemeleri emekli vatandaşların en yakından ilgilendikleri gelişmelerden bir tanesi olmaya devam ediyor. Banka promosyon ödemeleri için binlerce vatandaşlar araştırmalarına başladı. Emekli vatandaşların bir kısmı ücretleri için ödenen promosyonları 2020 senesi içerisinde aldılar.
Yapı Kredi'den 1500 TL promosyon…
Yapı Kredi bankası tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemesi alabilecekler.Maaşları 1500 TL olan emekliler için 1000 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 1250 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 1500 TL ödeme yapılacak.
İş bankası promosyon ödemesi
İş bankası tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemesi alabilecekler.Maaşları 1500 TL olan emekliler için 750 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 875 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 1000 TL ödeme yapılacak.
İNG Bank promosyon ödemesi
İNG bank tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemesi alabilecekler.Maaşları 1500 TL olan emekliler için 500 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 625 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 750 TL ödeme yapılacak.
Halkbank promosyon ödemesi
Halkbank tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemesi alabilecekler.Maaşları 1500 TL olan emekliler için 500 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 625 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 750 TL ödeme yapılacak.