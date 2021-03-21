Ev almak isteyenlere müjde! TOKİ’den dar gelirli aileler için 20 ilde 6 bin 648 adet ev fırsatı!
TOKİ'den ev almak isteyenlere müjdeli haber geldi. Milyonlarca kişinin hayali olan evi alamayan dar gelirliler, asgari ücretliler, emeklililer yeni fırsat sayesinde hayallerine kavuşabilecek. TOKİ'den dar gelirli aileler için 20 ilde 6 bin 648 adet ev fırsatı sunuluyor. Gündemde büyük ilgi gören bu haberden sonra başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Nisan ayı ihalelerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki TOKİ açık arttırmalara nasıl katılınır?
TOKİ'den ev almak isteyenlere müjdeli haber geldi. Milyonlarca kişinin hayali olan evi alamayan dar gelirliler, asgari ücretliler, emeklililer yeni fırsat sayesinde hayallerine kavuşabilecek. TOKİ'den dar gelirli aileler için 20 ilde 6 bin 648 adet ev fırsatı sunuluyor. Gündemde büyük ilgi gören bu haberden sonra başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Nisan ayı ihalelerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki TOKİ açık arttırmalara nasıl katılınır?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) birçok vatandaşı çekiliş ile sev sahibi yapıyor ve dolayısıyla yakından da takip ediliyor. Konut kredisi çekip ödeyecek bütçeyi bulamayan vatandaşlara nefes aldıracak haber geldi TOKİ'den dar gelirli aileler için 20 ilde 6 bin 648 adet ev fırsatı sunuluyor. Peki bu fırsattan yararlanmak için açık arttırmalara nasıl katılınıyor? TOKİ fırsatlarına yönelik merak edilen bilgileri derledik.
TOKİ İHALE TARİHLERİ NİSAN 2021
Uşak İli Merkez İlçesi Karaağaç Mahallesi 729 Adet Konut ve 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İhale) 1 Nisan 2021 14:00
İstanbul İli Esenler İlçesi Oruçreis Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2. Etap 277 Adet Konut ve 35 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İhale) 1 Nisan 2021 14:30
Kayseri İli Kocasinan İlçesi Şeker Mahallesi Oto Sanatkârlar Odası 4 Etap 318 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi 2 Nisan 2021 14:30
Eskişehir İli Mihalgazi İlçesi Hürriyet Mahallesi 70 Konut ve 1 Adet Sosyal Tesis İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi 5 Nisan 2021 14:00