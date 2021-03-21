Ev almak isteyenlere müjde! TOKİ’den dar gelirli aileler için 20 ilde 6 bin 648 adet ev fırsatı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) birçok vatandaşı çekiliş ile sev sahibi yapıyor ve dolayısıyla yakından da takip ediliyor. Konut kredisi çekip ödeyecek bütçeyi bulamayan vatandaşlara nefes aldıracak haber geldi TOKİ'den dar gelirli aileler için 20 ilde 6 bin 648 adet ev fırsatı sunuluyor. Peki bu fırsattan yararlanmak için açık arttırmalara nasıl katılınıyor? TOKİ fırsatlarına yönelik merak edilen bilgileri derledik.