Paralar hesaplara hemen yatıyor! Otomobil sahibi olan milyonları ilgilendiriyor! Artık beklemek tarih oldu!
Son dakika otomobil haberleri: Otomobili olanlar bu habere oldukça sevindi. Peş peşe açıklama yapıldı! Zorunlu trafik sigortası, trafiğe çıkacak olan her araç sahibinin yaptırmasının zorunlu olduğu bir sigorta türüdür. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde düzenlenen bu sigorta çeşidi, herhangi bir hasar oluştuğu zaman karşı tarafta oluşabilecek olan maddi ve bedensel zararları üstlenir. Bu anlamda vatandaşın trafik sigortası kaynaklı tazminatını daha hızlı alabilmesini sağlayacak kanun teklifi TBMM'de yasalaştı. Böylelikle sigorta sektörünün önündeki en önemli belirsizliklerden biri de çözüme kavuşmuş oldu. İşte detaylar...
Son dakika otomobil haberleri: Araba sahipleri artık trafik sigortası kaynaklı tazminatlarını hemen alabilecekler. Öte yandan Araç muayene gecikme bedellerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin esaslar belli oldu. Kanunun yayımlandığı 9 Haziran 2021'e kadar muayene süresi geçtiği halde araç muayenelerini yaptırmamış olanların 31 Aralık 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) araç muayenelerini yaptırmaları durumunda, hesaplanması gereken yüzde 5 fazla yerine kanunun yayımlandığı tarihe kadar yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınacak. Bu tarihten sonra ise aylık yüzde 0,75 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın muayene ücreti ile ödenmesi halinde söz konusu yüzde 5 fazla alınmayacak.
Sigorta sektörünün önündeki en önemli belirsizliklerden biri çözüme kavuştu. Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortasında tazminat ödeme usul ve esaslarına ilişkin kriterlerin belirlenmesini, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
TAŞLAR YERİNE OTURACAK
Trafik sigortası kapsamındaki tazminatların hesaplama usul ve esaslarına ilişkin kriterler, kanun ile belirlendi ve standardizasyon sağlandı. Ayrıca teminat dışında kalan haller, tamamıyla kanun ile düzenlenir hale geldi. Bu sayede hem hak sahipleri hem yargı hem de sigorta şirketleri için öngörülebilir bir ortam sağlanmış oldu.