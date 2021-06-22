Paralar hesaplara hemen yatıyor! Otomobil sahibi olan milyonları ilgilendiriyor! Artık beklemek tarih oldu!

Son dakika otomobil haberleri: Otomobili olanlar bu habere oldukça sevindi. Peş peşe açıklama yapıldı! Zorunlu trafik sigortası, trafiğe çıkacak olan her araç sahibinin yaptırmasının zorunlu olduğu bir sigorta türüdür. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde düzenlenen bu sigorta çeşidi, herhangi bir hasar oluştuğu zaman karşı tarafta oluşabilecek olan maddi ve bedensel zararları üstlenir. Bu anlamda vatandaşın trafik sigortası kaynaklı tazminatını daha hızlı alabilmesini sağlayacak kanun teklifi TBMM'de yasalaştı. Böylelikle sigorta sektörünün önündeki en önemli belirsizliklerden biri de çözüme kavuşmuş oldu. İşte detaylar...

22.06.2021 08:18 - Son Güncelleme: 22.06.2021 08:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





