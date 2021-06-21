Araç sahipleri dikkat! TBMM'de kabul edildi! Çok önemli trafik sigortası kararı...

TAŞLAR YERİNE OTURACAK

Trafik sigortası kapsamındaki tazminatların hesaplama usul ve esaslarına ilişkin kriterler, kanun ile belirlendi ve standardizasyon sağlandı. Ayrıca teminat dışında kalan haller, tamamıyla kanun ile düzenlenir hale geldi. Bu sayede hem hak sahipleri hem yargı hem de sigorta şirketleri için öngörülebilir bir ortam sağlanmış oldu.