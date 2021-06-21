Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi! 33 bin lira öde 830 bin liralık borçtan kurtul!
Milyonlarca işletme sahibinin ve vatandaşın haksız işgal tazminatı olan ecrimisil borçları da yapılandırma kapsamına girdi. KDV borcunda yapılandırmaya gidildiğinde 33 bin lira ödeyip, 830 bin liralık borçtan kurtulabilecek. İşte detaylar...
Milyonlarca vatandaşın ve işletmenin yükünü hafifleten yapılandırmadan ecrimisil (haksız işgal tazminatı) borcu olanlar, asgari geçim indirimi nedeniyle vergi tahakkuk eden işverenler, uzlaşma aşamasındakiler, pişmanlık beyannamesi verenler, alacaklarını tecil ettirenler de yararlanabilecek. Hazine'ye ait taşınmazı işgal nedeniyle 72 bin lira tutarında ecrimisili ödemesi gereken mükellef davadan vazgeçmesi durumunda 56 bin 756 liralık alacak silinecek.
İstinafa giden aslı 310 bin lira olan KDV alacağında yapılandırmaya gidilmesi durumunda ceza, faizle birlikte 830 bin liraya ulaşan alacak yerine 33 bin lira ödenecek. Devletin barış elini tutan vatandaşların başvuruları sürerken, yapılandırma yasası kapsamında merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:
"DİLEKÇEYİ GECİKTİRMEYİN" UYARISI
Devletin yaklaşık 1 milyarlık ecrimisil alacağı bulunuyor. Bu kapsamdaki borçlarını yapılandırmak isteyenler açılan dava varsa vazgeçtiklerine yönelik 3 örnek dilekçe ile milli emlak müdürlüğüne başvuracak. Ayrıca ecrimisil ihbarnamesinin örneğini de bu dilekçelerle birlikte 31 Ağustos'a kadar vermeleri gerekiyor.
Örneğin, Hazine'ye ait taşınmaz işgali nedeniyle milli emlak müdürlüğünce 72 bin lira tutarındaki ecrimisile ilişkin ihbarname Ekim 2019'da mükellefe tebliğ edilmiş açılan dava henüz sonuçlanmamış. Yapılandırma ile hesaplanan toplam 38 bin 238 liranın yasada öngörülen şekilde ödenmesi durumunda 56 bin 756 lirası silinecek.
Sabah'ta yer alan habere göre, Yİ-ÜFE hesaplamasındaki 32 bin 500 liranın yüzde 90'nın silinmesiyle 261 bin 750 lira ödeme yapılarak yasa hükümlerinden yararlanılacak. Ancak yapılandırılan borcun 30 Eylül tarihine kadar ödenmeyip, hesaplanacak geç ödeme zammı (4 bin 656 lira) ile birlikte 15 Ekim'e kadar ödenmesi durumunda yüzde 50 oranında indirim yapılacak. Bu durumda Yİ-ÜFE tutarı olarak 3 bin 250 lira yerine 15 bin 250 lira ödemek durumunda kalacak.