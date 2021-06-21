Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi! 33 bin lira öde 830 bin liralık borçtan kurtul!

Sabah'ta yer alan habere göre, Yİ-ÜFE hesaplamasındaki 32 bin 500 liranın yüzde 90'nın silinmesiyle 261 bin 750 lira ödeme yapılarak yasa hükümlerinden yararlanılacak. Ancak yapılandırılan borcun 30 Eylül tarihine kadar ödenmeyip, hesaplanacak geç ödeme zammı (4 bin 656 lira) ile birlikte 15 Ekim'e kadar ödenmesi durumunda yüzde 50 oranında indirim yapılacak. Bu durumda Yİ-ÜFE tutarı olarak 3 bin 250 lira yerine 15 bin 250 lira ödemek durumunda kalacak.