Paralar hemen yatıyor! Sigortalı çalışanlar dikkat: Başvurana 3.149,94 TL ödeme yapılıyor! Ve sonunda belli oldu!

Türkiye'de sigortalı çalışan vatandaşlar amacıyla detaylı haklar sağlanıyor. Bu kapsamda sigortalı çalışanların yakınlarına ödeme yapılıyor. SGK doğrultusundan oluşturulan cenaze ödeneği bu yıl 918 TL olarak gerçekleştiriliyor. Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalılar amacıyla ise 3.149,94 TL ödeme yapılıyor. Ödemeler sırayla eş, çocuklar, anne ya da baba, kardeşler ve cenazeyi kaldıran şahıslara yapılıyor. Cenaze ödeneği, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden ölen sigortalının ailesine bir defa yapılan yardımdır.