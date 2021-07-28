Paralar hemen yatıyor! Sigortalı çalışanlar dikkat: Başvurana 3.149,94 TL ödeme yapılıyor! Ve sonunda belli oldu!
Vefat eden vatandaşların yakınları için cenaze yardım parası ödeniyor. 2021'de cenaze yardım parası ise 917 Türk lirası olarak ödenmeye başlandı. Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödenir. Cenaze ödeneğinin sayılan kişilere ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, onaylanan tarifeyi geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.
Türkiye'de sigortalı çalışan vatandaşlar amacıyla detaylı haklar sağlanıyor. Bu kapsamda sigortalı çalışanların yakınlarına ödeme yapılıyor. SGK doğrultusundan oluşturulan cenaze ödeneği bu yıl 918 TL olarak gerçekleştiriliyor. Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalılar amacıyla ise 3.149,94 TL ödeme yapılıyor. Ödemeler sırayla eş, çocuklar, anne ya da baba, kardeşler ve cenazeyi kaldıran şahıslara yapılıyor. Cenaze ödeneği, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden ölen sigortalının ailesine bir defa yapılan yardımdır.
Cenaze Ödeneğinden Yararlanma Şartları
Cenaze ödeneği;
-İş kazası veya meslek hastalığı sonucu, veya
-Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken, veya
-360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktı
Nasıl başvuru yapılır?
Hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuru yapılması gerekiyor.