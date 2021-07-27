Düğün takılarında vergi var mı?
Yaz mevsiminin gelmesi ve koronavirüs pandemisinde normalleşmenin başlamasıyla birlikte düğünlerde de artış söz konusu. Düğünlerin olmazsa olmazı ise takılar. Yeni evli çiftlerin merak ettiği konulardan biri de "düğün hediyelerinin (takıların) vergisi var mı?". Yasaya göre düğün hediyelerinde vergi istisnası var ama düğün hediyesi otomobil olursa veya yüklü bir çeyiz verilirse durum değişiyor. İşte vergi muafiyetinin detaylar...
27.07.2021 09:15
- Son Güncelleme: 27.07.2021 09:35
Hürriyet'teki yazıda şu ifadeler yer aldı; Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte gelin ve damata verilen düğün hediyeleri sonuçta bir değer ifade ettiğinden yeni çiftler "Acaba bu hediyelerin vergisi var mı?" diye de soruyorlar.
İSTİSNA TANINIYOR
Normalde anne-babadan dededen, nineden, kardeşten dahi olsa alınan hediyeler (belirli tutarın üzerindeyse) vergisi de var.
Ancak düğünde takılan para, altın vb. hediyeler için Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu (VİV) istisna tanıyor. Yasadaki ifadesiyle belirtirsek 'örf ve âdete göre verilmesi mutat (alışılmış) bulunan hediye, cihaz, yüz görümlüğü ve drahomalar' için istisna tanınıyor, vergisi istenmiyor. (VİV Kanunu Md. 4/c)