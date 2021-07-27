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Düğün takılarında vergi var mı?

Yaz mevsiminin gelmesi ve koronavirüs pandemisinde normalleşmenin başlamasıyla birlikte düğünlerde de artış söz konusu. Düğünlerin olmazsa olmazı ise takılar. Yeni evli çiftlerin merak ettiği konulardan biri de "düğün hediyelerinin (takıların) vergisi var mı?". Yasaya göre düğün hediyelerinde vergi istisnası var ama düğün hediyesi otomobil olursa veya yüklü bir çeyiz verilirse durum değişiyor. İşte vergi muafiyetinin detaylar...

27.07.2021 09:15 - Son Güncelleme: 27.07.2021 09:35
Düğün takılarında vergi var mı?

Pandemi takı törenlerini de değiştirmişti… Geçen yaz okuduğum bir haberdi. Tekirdağ'daki bir düğünde, davetlilerle gelin ve damat arasındaki sosyal mesafeyi korumak için, takılar cansız vitrin mankenlerine takılmıştı.

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Düğün takılarında vergi var mı?

Bu yaz da pandemi yasaklarının kalkmasıyla yine bir düğün ve hediye haberi okudum… Bu kez Amasya Taşova'dan bir düğün: 'Dedesinden torununa sıfır otomobil' Takı olsun, otomobil olsun...

Düğün takılarında vergi var mı?

Hürriyet'teki yazıda şu ifadeler yer aldı; Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte gelin ve damata verilen düğün hediyeleri sonuçta bir değer ifade ettiğinden yeni çiftler "Acaba bu hediyelerin vergisi var mı?" diye de soruyorlar.

Düğün takılarında vergi var mı?

İSTİSNA TANINIYOR
Normalde anne-babadan dededen, nineden, kardeşten dahi olsa alınan hediyeler (belirli tutarın üzerindeyse) vergisi de var.

Düğün takılarında vergi var mı?

Ancak düğünde takılan para, altın vb. hediyeler için Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu (VİV) istisna tanıyor. Yasadaki ifadesiyle belirtirsek 'örf ve âdete göre verilmesi mutat (alışılmış) bulunan hediye, cihaz, yüz görümlüğü ve drahomalar' için istisna tanınıyor, vergisi istenmiyor. (VİV Kanunu Md. 4/c)