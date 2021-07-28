Deprem sonrası... Ve detaylar açıklandı! Hiç evi olmayanlar 80.000 TL’ye prefabrik ev alabilirler! 30.000 TL’si devletten...

Ve sonucunda belli oldu! Evi olmayanlara güzel haber geldi. Hiç evi olmayanlar eğer maddi gidişatları yeteri kadar iyi değilse devletten barınma dayanakları kapsamında yardımlar alabilirler. Barınma dayanakları arasında yer alan en ehemmiyetli takviyelerden birisi prefabrik konut yardımı. Kendisine prefabrik konut alacaklara devlet 30 bin TL'ye kadar para veriyor. Koronavirüs ile mücadele döneminin yanı sıra ortaya gelen natural afetler sonucunda prefabrik evlere ilgi mühim ölçüde arttı. Bu ilgilerin oluşmasında en büyük faktör prefabrik ev fiyatları oldu. Bunların yanı sıra ikinci el prefabrik ev piyasasının da olması yurttaşların daha ucuza ev bulmasını sağlıyor.