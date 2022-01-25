Paralar anında hesaba yatırılıyor! 3.750 TL'ye kadar ödemeler bu ay başlıyor! Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine güzel haber
2022 emekli maaşlarının belli olmasının ardından gözler bankaların promosyon kampanyalarına çevrildi. Milyonlarca emekli maaşını hangi bankadan alma sözü verirse o banka emekli müşterisine promosyon ödemesi yapıyor. Yeni yılda emekli zammı açıklandı bankaların da promosyon kampanyaları tek tek duyuruldu. 2022 yılında bankalar promosyon miktarlarını güncelledi. Böylelikle en fazla promosyon ödemesi veren banka belli oldu. Hangi banka mı? Gelin hep birlikte bakalım! İşte en az ve an fazla emekli promosyonu veren bankalar...
Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine güzel haber geldi. Zamlı maaşların belli olmasının hemen sonrasında bankalar promosyon yarışları hız kazandı. Emekli müşterilerine peş peşe açıklamalar yapan bankalardan en fazla promosyon ödemesi yapan ING oldu. Maaşını ING'ye taşıyan emekliler maaş tutarına göre 2.500 TL'ye varan promosyon alabiliyor. Ayrıca 5 emekli arkadaşını daha ING'li yapanlara ek olarak 1.250 TL'ye varan promosyon ödeniyor. Böylelikle emekliler toplamda 3.750 TL'ye kadar promosyon kazanıyor. İşte detaylar...
Emekli ve memur zam oranları belli oldu bankalar harekete geçti. Promosyon ücretleri güncellendi. Hangi banka ne kadar promosyon sunuyor merak edilmeye başlandı. 3 yıl sözü verenlere büyük promosyon fırsatları sunuluyor. Promosyon kampanyaları 31 Mart'a kadar sürecek. Peki 2022 yılında en çok hangi banka promosyon ödemesi yapıyor? En az promosyon veren banka hangisi? İşte yanıtları...
TEB: Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduranlara 2.750 TL'ye varan nakit promosyon imkânı sunuyor. Emekliler bir arkadaşlarını da ikna ederse, her bir emekli maaş müşterisi yakınları için 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor.