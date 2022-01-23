İşte dolar kurunu düşürecek hamle! Uzman İslam Memiş duyurdu! Dolar düşecek mi?

"KÜRESEL DEĞER ZİNCİRLERİNDE ÜST SIRALARA ÇIKMAYI HEDEFLİYORUZ"

Toplantının sona ermesinin ardından basınla paylaşılan bilgi notuna göre, Bakan Nebati, toplantıda Türkiye Ekonomi Modeli'nin, toplumsal dinamikleri bilen, esnek ve Türkiye gerçekleri ile iç içe olduğunu, bu model kapsamında cari açık sorununu kalıcı olarak çözmeyi, orta gelir tuzağını aşmayı ve uluslararası konjonktürü iyi değerlendirerek küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkmayı hedeflediklerinin altını çizdi.