İşte dolar kurunu düşürecek hamle! Uzman İslam Memiş duyurdu! Dolar düşecek mi?
Dolar kurundaki yükselme hakkında harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomistler ve akademisyenlerle bir araya geldi. Görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, doları düşürecek hamleyi açıkladı. İşte detaylar...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldi. Bakan Nebati görüşmede, katılımcılara Türkiye'nin ekonomik görünümüne dair bir sunum gerçekleştirdi. Nebati sunumunda, Türk lirası tasarrufları güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.
Toplantı sonrası görüşmeye dair açıklama yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Önümüzdeki günlerde şirketlerin 10 milyar dolar civarında döviz bozdurma planlarının olduğu söylendi. Kur garantili mevduat hesaplarına 10 milyar dolar civarında girdi olunca döviz kurlarında bir gerileme olabileceğine dikkat çekildi." ifadelerini kullandı.
"KÜRESEL DEĞER ZİNCİRLERİNDE ÜST SIRALARA ÇIKMAYI HEDEFLİYORUZ"
Toplantının sona ermesinin ardından basınla paylaşılan bilgi notuna göre, Bakan Nebati, toplantıda Türkiye Ekonomi Modeli'nin, toplumsal dinamikleri bilen, esnek ve Türkiye gerçekleri ile iç içe olduğunu, bu model kapsamında cari açık sorununu kalıcı olarak çözmeyi, orta gelir tuzağını aşmayı ve uluslararası konjonktürü iyi değerlendirerek küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkmayı hedeflediklerinin altını çizdi.