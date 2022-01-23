Doğalgaz kesintisi konutlara yansıyacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Elektrik ve doğal gaz sistem dengesinin korunması amacıyla yalnızca yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle kısmi kısıtlamalar olacağını açıklayan bakanlık, alınan önlemler sayesinde konutların hiçbir şekilde kesintiden etkilenmeyeceğini bildirdi.