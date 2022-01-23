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Haberler Ekonomi Doğalgaz kesintisi konutlara yansıyacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Doğalgaz kesintisi konutlara yansıyacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

BOTAŞ geçtiğimiz günlerde İran'ın teknik arıza nedeniyle Türkiye'ye gönderdiği doğalgazda 10 günlük kesinti olacağını açıklamıştı. Peki doğalgaz kesintisi konutları etkileyecek mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı

23.01.2022 08:49 - Son Güncelleme: 23.01.2022 08:49
Doğalgaz kesintisi konutlara yansıyacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Bunun için gerekirse Tuz Gölü ve Silivri depolama tesislerinde depolanan doğal gaz kullanılacak. Arızanın giderilmesi ile birlikte 30 Ocak gibi Türkiye'ye gaz akışı yeniden sağlanacak.

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Doğalgaz kesintisi konutlara yansıyacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

DEPOLAR DOLDU
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'ye Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran tarafındaki iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle, 20 Ocak tarihinden itibaren 10 gün süreyle yapılamayacağını açıklamıştı.

Doğalgaz kesintisi konutlara yansıyacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Elektrik ve doğal gaz sistem dengesinin korunması amacıyla yalnızca yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle kısmi kısıtlamalar olacağını açıklayan bakanlık, alınan önlemler sayesinde konutların hiçbir şekilde kesintiden etkilenmeyeceğini bildirdi.

Doğalgaz kesintisi konutlara yansıyacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Doğal gaz arzında alınan önlemlerle, doğal gaz depolama tesislerinde toplam doluluk oranı da yüzde 75'leri aştı. Kış öncesi tam olarak doldurulan Tuz Gölü depolama tesisi 1 milyar metreküp, Silivri depolama tesisi ise 3.14 milyar metreküp depolama kapasitesine sahip bulunuyor.

Doğalgaz kesintisi konutlara yansıyacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

2023'te 5.4 milyar metreküp kapasiteli Tuz Gölü gaz depolama tesisinin tamamının devreye girmesiyle birlikte yalnızca bu tesis tek başına Türkiye'nin gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 10'unu karşılayabilecek.

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