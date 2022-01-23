Doğalgaz kesintisi konutlara yansıyacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
BOTAŞ geçtiğimiz günlerde İran'ın teknik arıza nedeniyle Türkiye'ye gönderdiği doğalgazda 10 günlük kesinti olacağını açıklamıştı. Peki doğalgaz kesintisi konutları etkileyecek mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı
DEPOLAR DOLDU
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'ye Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran tarafındaki iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle, 20 Ocak tarihinden itibaren 10 gün süreyle yapılamayacağını açıklamıştı.
Elektrik ve doğal gaz sistem dengesinin korunması amacıyla yalnızca yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle kısmi kısıtlamalar olacağını açıklayan bakanlık, alınan önlemler sayesinde konutların hiçbir şekilde kesintiden etkilenmeyeceğini bildirdi.
Doğal gaz arzında alınan önlemlerle, doğal gaz depolama tesislerinde toplam doluluk oranı da yüzde 75'leri aştı. Kış öncesi tam olarak doldurulan Tuz Gölü depolama tesisi 1 milyar metreküp, Silivri depolama tesisi ise 3.14 milyar metreküp depolama kapasitesine sahip bulunuyor.