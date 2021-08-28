Paralar 40-45 dakika içinde PTT hesaplarında! Acil nakit ihtiyacı olana 20 bin TL nakit veriliyor! Tek bir şartı var...
Kredi çekecek vatandaşlara müjdeli haber geldi! 20 bin liraya kadar nakit para hesabınıza yatıyor. Türkiye Tarım Kooperatifleri (Tarım Kredi) tarafından nakit finansman ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılabilecek 'Mobil Onaylı Nakit Kredi' adıyla yeni bir kredi ürünü geliştirildi. İlk aşamada mobil onaylı nakit kredi limiti 20.000 TL'ye kadar belirlenebilecek ve Kooperatif onayına gerek kalmadan ve Kooperatife gitmeden mobil ortamdan nakdi kredi kullılabilecek. Kredi başvurularu KORBİS üzerinden yapılacak. Paralar PTT hesaplarına 45 dakika içinde transfer edilmiş olacak. Peki, Mobil onaylı krediye nasıl başvurulur? İşte tüm detaylar!
Paralar 40-45 dakika içinde PTT hesaplarında! Acil nakit ihtiyacı olana 20 bin TL nakit veriliyor! Tek bir şartı var! Türkiye Tarım Kooperatifleri (Tarım Kredi) tarafından nakit finansman ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılabilecek 'Mobil Onaylı Nakit Kredi' adıyla yeni bir kredi ürünü geliştirildi. İlk aşamada mobil onaylı nakit kredi limiti 20.000 TL'ye kadar belirlenebilecek ve Kooperatif onayına gerek kalmadan ve Kooperatife gitmeden mobil ortamdan nakdi kredi kullılabilecek.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, nakit finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılabilecek "Mobil Onaylı Nakit Kredi" adı altında yeni bir kredi ürünü geliştirdiklerini belirterek, "Kredi talepleri Kooperatif Ortak Bilgi Sistemi (KORBİS) üzerinden alınacak ve sanal pos ile yapılacak doğrulama sonucunda kullandırılacak nakdi kredi tutarları, ortakların PTT nezdinde açılmış olan hesaplarına 45 dakika içerisinde aktarılacak." dedi.
Poyraz, Tarım Kredi olarak üreticilerin uygun koşullarda finansmana erişimlerini sağlamak amacıyla piyasadaki değişimleri yakından takip ettiklerini söyledi.
Kredi talepleri KORBİS üzerinden alınacak ve sanal pos ile yapılacak doğrulama sonucunda kullandırılacak nakdi kredi tutarları, ortakların PTT nezdinde açılmış olan hesaplarına 45 dakika içerisinde aktarılacak.