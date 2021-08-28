Paralar 40-45 dakika içinde PTT hesaplarında! Acil nakit ihtiyacı olana 20 bin TL nakit veriliyor! Tek bir şartı var! Türkiye Tarım Kooperatifleri (Tarım Kredi) tarafından nakit finansman ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılabilecek 'Mobil Onaylı Nakit Kredi' adıyla yeni bir kredi ürünü geliştirildi. İlk aşamada mobil onaylı nakit kredi limiti 20.000 TL'ye kadar belirlenebilecek ve Kooperatif onayına gerek kalmadan ve Kooperatife gitmeden mobil ortamdan nakdi kredi kullılabilecek.