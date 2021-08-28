A101'de 6 gün sürecek indirimler çok ses getirecek! A101 28 Ağustos - 3 Eylül 2021 aktüel kataloğu ile yazın son fırsatları raflara geliyor! Alışverişe gidecek olan vatandaşlar şimdiden kataloğu inceleyip ihtiyacı olan ürünlerin fiyatı hakkında detaylı araştırmalara başladı. A101 28 Ağustos - 3 Eylül aktüel katoloğunda; Dana kasap sucuk, Birşah yarım yağlı homojenize yoğurt, Aptamil devam sütü çeşitleri, Poşetli bütün piliç, Piliç pirzola, ithal muz ve daha birçok indirimli ürün yer alıyor. İşte A101 28 Ağustos - 3 Eylül aktüel ürünler kataloğu!