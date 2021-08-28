A101'de 6 gün sürecek indirimler çok ses getirecek! A101 28 Ağustos - 3 Eylül 2021 aktüel kataloğu ile yazın son fırsatları raflara geliyor!
A101 28 Ağustos - 3 Eylül aktüel kataloğu yayınlandı. Hafta sonuna özel indirimlerin de yer aldığı katalogda birden fazla fırsatlı ürün yer alıyor. Alışverişe gidecek olan vatandaşlar şimdiden kataloğu inceleyip ihtiyacı olan ürünlerin fiyatı hakkında detaylı araştırmalara başladı. A101 28 Ağustos - 3 Eylül aktüel katoloğunda; Dana kasap sucuk, Birşah yarım yağlı homojenize yoğurt, Aptamil devam sütü çeşitleri, Poşetli bütün piliç, Piliç pirzola, ithal muz ve daha birçok indirimli ürün yer alıyor. İşte A101 28 Ağustos - 3 Eylül aktüel ürünler kataloğu!
28.08.2021 11:36
- Son Güncelleme: 28.08.2021 11:36
A101'de 6 gün sürecek indirimler çok ses getirecek! A101 28 Ağustos - 3 Eylül 2021 aktüel kataloğu ile yazın son fırsatları raflara geliyor! Alışverişe gidecek olan vatandaşlar şimdiden kataloğu inceleyip ihtiyacı olan ürünlerin fiyatı hakkında detaylı araştırmalara başladı. A101 28 Ağustos - 3 Eylül aktüel katoloğunda; Dana kasap sucuk, Birşah yarım yağlı homojenize yoğurt, Aptamil devam sütü çeşitleri, Poşetli bütün piliç, Piliç pirzola, ithal muz ve daha birçok indirimli ürün yer alıyor. İşte A101 28 Ağustos - 3 Eylül aktüel ürünler kataloğu!