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Cebiniz boş kalmayacak! İŞKUR’dan günde 110 lira harçlık! Aylık 400 lira bakım parası hemen alın!

İŞKUR'dan günde 110 lira harçlık ve aylık 400 lira bakım parasıyla vatandaşlar rahat bir nefes alıyor. İş sahibi olmak isteyenler için İŞKUR'dan büyük kolaylık. Vatandaşlar hem para kazanarak hem de iş öğrenerek geleceklerine yatırım yapabiliyor. Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatına katılması için sağlanan kolaylıklardan birisinden yüzbinlerce kadın faydalanıyor. İŞKUR işbaşı eğitim kurslarına katılan annelere hem harçlık hem de bakım desteği veriliyor. İşte İŞKUR'dan harçlık ve bakım parası alma yolları!

28.08.2021 16:12 - Son Güncelleme: 28.08.2021 16:13
Cebiniz boş kalmayacak! İŞKUR’dan günde 110 lira harçlık! Aylık 400 lira bakım parası hemen alın!

İŞKUR'un hayata geçirdiği programlar sayesinde vatandaşlar hem destek almaya hem de iş öğrenmeye devam ediyor. Ülke genelinde milyonlarca kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR, aynı zamanda iş başı eğitim programlarıyla da büyük kolaylık sağlıyor. İşbaşı eğitim programına ya da meslek kurslarına katılanlara hem günlük 110 lira cep harçlığı hem de aylık 400 lira bakım desteği veriliyor. Bu desteklerden faydalanma yollarını sizler için derledik!

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Cebiniz boş kalmayacak! İŞKUR’dan günde 110 lira harçlık! Aylık 400 lira bakım parası hemen alın!

Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor. Bunlardan birisi de İŞKUR destekleri.

Cebiniz boş kalmayacak! İŞKUR’dan günde 110 lira harçlık! Aylık 400 lira bakım parası hemen alın!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılan annelere hem harçlık hem de bakım desteği imkanı bulunuyor.

Cebiniz boş kalmayacak! İŞKUR’dan günde 110 lira harçlık! Aylık 400 lira bakım parası hemen alın!

İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan, akabinde işbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılan kadınlara günlük 110 lira veriliyor.

Cebiniz boş kalmayacak! İŞKUR’dan günde 110 lira harçlık! Aylık 400 lira bakım parası hemen alın!

Sanayi sektöründeki mesleklere ilişkin kurs ve programlarına katılan anneye, çocuğu 2-5 yaş arasındaysa ayrıca aylık 400 lira bakım desteği de veriliyor.

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