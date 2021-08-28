Cebiniz boş kalmayacak! İŞKUR’dan günde 110 lira harçlık! Aylık 400 lira bakım parası hemen alın!

İŞKUR'un hayata geçirdiği programlar sayesinde vatandaşlar hem destek almaya hem de iş öğrenmeye devam ediyor. Ülke genelinde milyonlarca kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR, aynı zamanda iş başı eğitim programlarıyla da büyük kolaylık sağlıyor. İşbaşı eğitim programına ya da meslek kurslarına katılanlara hem günlük 110 lira cep harçlığı hem de aylık 400 lira bakım desteği veriliyor. Bu desteklerden faydalanma yollarını sizler için derledik!