Cebiniz boş kalmayacak! İŞKUR’dan günde 110 lira harçlık! Aylık 400 lira bakım parası hemen alın!
İŞKUR'dan günde 110 lira harçlık ve aylık 400 lira bakım parasıyla vatandaşlar rahat bir nefes alıyor. İş sahibi olmak isteyenler için İŞKUR'dan büyük kolaylık. Vatandaşlar hem para kazanarak hem de iş öğrenerek geleceklerine yatırım yapabiliyor. Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatına katılması için sağlanan kolaylıklardan birisinden yüzbinlerce kadın faydalanıyor. İŞKUR işbaşı eğitim kurslarına katılan annelere hem harçlık hem de bakım desteği veriliyor. İşte İŞKUR'dan harçlık ve bakım parası alma yolları!
28.08.2021 16:12
- Son Güncelleme: 28.08.2021 16:13
İŞKUR'un hayata geçirdiği programlar sayesinde vatandaşlar hem destek almaya hem de iş öğrenmeye devam ediyor. Ülke genelinde milyonlarca kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR, aynı zamanda iş başı eğitim programlarıyla da büyük kolaylık sağlıyor. İşbaşı eğitim programına ya da meslek kurslarına katılanlara hem günlük 110 lira cep harçlığı hem de aylık 400 lira bakım desteği veriliyor. Bu desteklerden faydalanma yollarını sizler için derledik!