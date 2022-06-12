Paralar 3 gün sonra hesapta! E-Devlet'ten hemen kontrol edin! Vatandaşlara 2.354 TL dağıtılıyor! Devlet tarafından geri ödemesiz karşılıksız...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evinde yaşlı, engelli veya yardıma muhtaç yakınına bakana ödeme yapıyor. Her ay verilen bu paralar için başvuru ekranı her gün açık! e-Devlet üzerinden hemen başvuru yapabilirsiniz. Yine aynı sayfa üstünden ödeme sorgulaması da yapılabiliyor. Söz konusu destek ödemeleri her ayın 15'inde başlıyor ve ay sonuna kadar devam ediyor. Devlet tarafından geri ödemesiz karşılıksız veriliyor. İşte detaylar...
İhtiyaç sahiplerine her kalemden destek ödemesi yapılmaya devam ediyor. 2022 yılında yapılan Ocak zammıyla birlikte destek ödemelerinde de paralar arttı. Devlet işsiz olanlara, çocuklu ailelere, engellilere, eğitim gören öğrencilere, çalışmak isteyenlere, engelli yakınlarına nakit ödeme desteği sağlıyor. Halen bir çok kişinin bilmediği bu ödemeler belirlenen tarihlerde direkt hesaplara aktarılıyor. Yakın zamanda da bir ödeme yapılacak. 2.354 TL verilecek. Başvuruda bulunmak isteyenlere için tüm detaylara haberimizde yer verdik.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müjdeyi duyurdu! Destek ödemeleri devam ediyor! Kurban Bayramı'na az bir süre kala sosyal yardım paralarının tarihleri merak edildi. Evinde yaşlı, engelli veya yardıma muhtaç yakınına bakanlar dikkat! Evde bakım maaşları yatmaya başlıyor.
Devlet tarafından geri ödemesiz karşılıksız bir şekilde hak sahiplerinin hesabına nakit para yatırılırken destekten yararlanmak için en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi gerektiği de aktarıldı.
KİMLER YARARLANABİLİR
Konu ile ilgili olarak sağlık kurulu raporunda mutlaka 'ağır engelli' ibaresinin yer alması gerektiği belirtildi ve yüzde 50'den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmediği belirtildi ve hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişilerin yararlanabileceği paylaşıldı.