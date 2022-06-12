Paralar 3 gün sonra hesapta! E-Devlet'ten hemen kontrol edin! Vatandaşlara 2.354 TL dağıtılıyor! Devlet tarafından geri ödemesiz karşılıksız...

İhtiyaç sahiplerine her kalemden destek ödemesi yapılmaya devam ediyor. 2022 yılında yapılan Ocak zammıyla birlikte destek ödemelerinde de paralar arttı. Devlet işsiz olanlara, çocuklu ailelere, engellilere, eğitim gören öğrencilere, çalışmak isteyenlere, engelli yakınlarına nakit ödeme desteği sağlıyor. Halen bir çok kişinin bilmediği bu ödemeler belirlenen tarihlerde direkt hesaplara aktarılıyor. Yakın zamanda da bir ödeme yapılacak. 2.354 TL verilecek. Başvuruda bulunmak isteyenlere için tüm detaylara haberimizde yer verdik.