1,2,3,4 çocuklu ailelere müjde! PTT üzerinden paranızı çekebilirsiniz! Bayram öncesi ayın 25. gününe kadar...
Maddi durumu yeterli olmayan çocuklu, çocuksuz, hasta, engelli vatandaşlara devlet para desteğinde bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Sosyal Yardım Programları içerisinde yer alan 'Doğum Yardımı' ödemeleri Türk vatandaşlarına ve Mavi Kart sahiplerine yapılıyor. Tek seferlik yapılan para yardımını almak isteyenler haberimizde başvurular hakkında tüm bilgilere ulaşabilir. Ayrıca 'Çoklu Doğum Yardımı' kapsamında da 2 ayda bir ödeme alınabiliyor. İşte ayrıntılar...
Çocuğu olan hanelere para desteği devam ediyor. Tek seferlik ödeme yapılacak. Devlet ihtiyaç sahibi ailelere 300, 400 ve 600 TL para ödeyecek. Hemen PTT'den kimliğinizle paranızı çekebilirsiniz. Şartları taşıyan herkes başvuru yapabilecek. Kimlik numarası ile başvuru yapmak mümkün! Başvurular aile.gov.tr adresi üzerinden alınıyor. Ayrıca Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara başvuru yapılabiliyor. Kurban Bayramına az bir süre kala sosyal yardım ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte detaylar...
Sosyal yardım ödemeleri 2022 yılında da devam ediyor. Bu yıl Kurban Bayramı 9 Temmuz'da başlayacak. Vatandaşlar bayram gelmeden önce ödeme alabilecekleri yerleri araştırıyor. Bu noktada devlet tarafından sağlanan sosyal yardım programları dikkat çekiyor.
Çocuğu olan hanelere para verilecek! Hemen PTT'den kimliğinizle paranızı çekin! Bu yardımdan yukarıdaki tarih şartını taşıyan herkes başvurabilecek.