1,2,3,4 çocuklu ailelere müjde! PTT üzerinden paranızı çekebilirsiniz! Bayram öncesi ayın 25. gününe kadar...

Çocuğu olan hanelere para desteği devam ediyor. Tek seferlik ödeme yapılacak. Devlet ihtiyaç sahibi ailelere 300, 400 ve 600 TL para ödeyecek. Hemen PTT'den kimliğinizle paranızı çekebilirsiniz. Şartları taşıyan herkes başvuru yapabilecek. Kimlik numarası ile başvuru yapmak mümkün! Başvurular aile.gov.tr adresi üzerinden alınıyor. Ayrıca Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara başvuru yapılabiliyor. Kurban Bayramına az bir süre kala sosyal yardım ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte detaylar...