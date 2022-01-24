Paralar 2 gün sonra ödenecek! Zam farkları maaşa ekleniyor! PTT hesaplarınızı kontrol edin: Emekli Sandığı, dul, yetim, vazife malülü...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından beklenen açıklama geldi. Milyonlarca emeklinin 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları ödemlerinin perşembe günü (27 Ocak'ta) yapılacağını açıkladı. Bağkur emeklileri maaşı 25-28 Ocak 2022 tarihlerinde alacak. SSK emekli zamlı maaşlarını da 17-26 Ocak tarihleri arasında alıyor. Harp ve vazife malullerine yapılacak 2021 yılı ek ödemeleri ile emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2022 yılı ocak ayı zam farklarının ödenmesi bu perşembe PTT hesaplarına yatırılacak. Peki, Emekli, dul, yetim, vazife malulü zam farkı ne kadar 2022? İşte detaylar...
Paralar 2 gün sonra ödenecek! Zam farkları maaşa ekleniyor! PTT hesaplarınızı kontrol edin: Emekli Sandığı, dul, yetim, vazife malülü... Paralar perşembe günü vatandaşların banka hesaplarına veya PTT hesaplarına yatırılacak. Zam farkı ödemelerinin detayları belli oldu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafınca bugün meydana getirilen açıklamada zam farklarının 27 Ocak'ta ödeneceği duyuruldu. İşte 2022 Emekli, dul, yetim ve vazife malullerine ödenecek zam farkları ile ilgili son dakika gelişmeleri....
Zam farkları ile ilgili son dakika açıklaması! Ödeme tarihi netleşti. Harp ve vazife malullerine yapılacak 2021 yılı ek ödemeleri ile emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2022 yılı ocak ayı zam farklarının ödenmesi ile ilgili detaylar belli oldu. Bakanlık duyurdu. Perşembe günü paralar vatandaşların hesabına aktarılacak.
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iki milyonu aşkın emeklinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları için ödemelerin 27 Ocak'ta yapılacağını duyurdu. Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı 25-28 Ocak tarihleri arasında ödenecek. SSK emeklilerinin zamlı maaşı 17-26 Ocak tarihleri arasında veriliyor.
Bu taban maaş artışından 1 milyon 266 bin emekli yararlanacak. Bağkur emeklisi zamlı maaşını 25 Ocak (yarın) itibarıyla çekmeye başlayacak. Bağkur'lu emekli için tahsis numarasının son rakamı; 9, 7 ve 5 olanlara her ayın 25'inde 3 ve 1 olanlara ayın 26'sında, 8, 6 ve 4 olanlara her ayın 27'sinde, 2 ve 0 olanlara ayın 28'inde maaşları peşin ödeniyor.