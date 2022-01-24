Paralar 2 gün sonra ödenecek! Zam farkları maaşa ekleniyor! PTT hesaplarınızı kontrol edin: Emekli Sandığı, dul, yetim, vazife malülü....

Bu taban maaş artışından 1 milyon 266 bin emekli yararlanacak. Bağkur emeklisi zamlı maaşını 25 Ocak (yarın) itibarıyla çekmeye başlayacak. Bağkur'lu emekli için tahsis numarasının son rakamı; 9, 7 ve 5 olanlara her ayın 25'inde 3 ve 1 olanlara ayın 26'sında, 8, 6 ve 4 olanlara her ayın 27'sinde, 2 ve 0 olanlara ayın 28'inde maaşları peşin ödeniyor.