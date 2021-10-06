Beklenen haber geldi! 2 bin 624 liraya yükselmişti Bağ-Kur ve SGK emeklisi yılbaşında bayram edecek

2022 yılının yaklaşması ile birlikte milyonlarca vatandaşı maaş zammı heyecanı sardı. Ocak ayında zamlı maaşları hesaplarına yatacak olan emekliler ne kadar zam alacaklarını araştırıyorlar. 2021 Temmuz-Aralık döneminde en düşük SSK'lı emekli aylığı 2 bin 624 liraya yükselmişti. İnternet aramalarında en fazla araştırılan konular arasında yer alan "Emekli ve memur zam oranı ne kadar oldu? Memur ve memur emeklisi 2022 maaşı ne kadar oldu?" Sorusuna yanıt aranıyor.