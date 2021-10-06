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Haberler Ekonomi Beklenen haber geldi! 2 bin 624 liraya yükselmişti Bağ-Kur ve SGK emeklisi yılbaşında bayram edecek

Beklenen haber geldi! 2 bin 624 liraya yükselmişti Bağ-Kur ve SGK emeklisi yılbaşında bayram edecek

SSK ve Bağkur emeklisinin bir süredir beklediği haber geldi. Geçtiğimiz Eylül ayı amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini açıkladı. 6 aylık enflasyon seviyesi da hesaplanınca emeklilerin ileriki yıl ne kadar maaş alacağı meydana çıkmış olacak. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, sendikalarla sözleşme yapmanın ve uzlaşmanın basit bir iş olmadığını söyledi. Prosedürün uzunluğundan dolayı hizmet kollarıyla alakalı tamamlanamayan hususların olduğunu bildiren Bilgin, bu konuların bu akşama kadar tamamlanacağını vurguladı.

takvim.com.tr
06.10.2021 09:01 - Son Güncelleme: 06.10.2021 09:01
Beklenen haber geldi! 2 bin 624 liraya yükselmişti Bağ-Kur ve SGK emeklisi yılbaşında bayram edecek

2022 yılının yaklaşması ile birlikte milyonlarca vatandaşı maaş zammı heyecanı sardı. Ocak ayında zamlı maaşları hesaplarına yatacak olan emekliler ne kadar zam alacaklarını araştırıyorlar. 2021 Temmuz-Aralık döneminde en düşük SSK'lı emekli aylığı 2 bin 624 liraya yükselmişti. İnternet aramalarında en fazla araştırılan konular arasında yer alan "Emekli ve memur zam oranı ne kadar oldu? Memur ve memur emeklisi 2022 maaşı ne kadar oldu?" Sorusuna yanıt aranıyor.

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Beklenen haber geldi! 2 bin 624 liraya yükselmişti Bağ-Kur ve SGK emeklisi yılbaşında bayram edecek

Gelecek sene maaşlar ne kadar olacak?

Emeklilerin maaşına dair net bir açıklama yapılmadı. Fakat yapılacak zam seviyesinin saptanmasına yalnızca üç veri kaldı.

Beklenen haber geldi! 2 bin 624 liraya yükselmişti Bağ-Kur ve SGK emeklisi yılbaşında bayram edecek

TÜİK doğrultusundan Ekim, Kasım ve Aralık enflasyon seviyesinin açıklanmasının sonrasında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam seviyesi belli olacak.

Beklenen haber geldi! 2 bin 624 liraya yükselmişti Bağ-Kur ve SGK emeklisi yılbaşında bayram edecek

EMEKLİ VE MEMUR ZAM ORANLARI 2022'TE NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, sendikalarla sözleşme yapmanın ve uzlaşmanın basit bir iş olmadığını söyledi. Prosedürün uzunluğundan dolayı hizmet kollarıyla alakalı tamamlanamayan hususların olduğunu bildiren Bilgin, bu konuların bu akşama kadar tamamlanacağını vurguladı.

Beklenen haber geldi! 2 bin 624 liraya yükselmişti Bağ-Kur ve SGK emeklisi yılbaşında bayram edecek

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde genel hususlar konusu ile alakalı uzlaşmaya vardıklarını bildiren Bilgin, uzlaşma zemininin tüm kamu görevlilerine ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

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