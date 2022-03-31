📣BENZİN VE MOTORİNE YENİ İNDİRİM SİNYALİ! 31 Mart 1 litre mazot kaç TL oldu? EPGİS fiyatlar! İstanbul, Ankara akaryakıta bu gece indirim var mı?
Benzin ve motorine yeni indirim sinyali geldi. İstanbul, Ankara akaryakıta bu gece indirim var mı? 31 Mart 1 litre mazot kaç TL oldu? sorularının yanıtları internet arama motorlarında günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. EPGİS güncel akaryakıt fiyatlarına haberimizde yer verdik. Uluslararası ürün fiyatlarının gerilemesi sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim yapıldı. 30 Mart itibariyle İstanbul'da motorin fiyatı 22,08 TL'ye düştü. 31 Mart itibariyle yeni bir indirim iddiası ortaya atıldı.
BENZİN MOTORİN FİYATLARI İNDİRİM HABERLERİ! Akaryakıt fiyatların peş peşe indirim geliyor. Bir önceki gün motorine (mazot) indirim yapılacağı iddia ediliyordu. Akşam saatlerinde son dakika duyuru yapıldı ve beklenen indirim geldi. Buna göre 30 Mart tarihinden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 1,54 TL indirimle 22,12 TL oldu. Böylelikle Megakent İstanbul'da motorinin litre fiyatı 22,12 TL'ye düştü. Sıcak bir gelişme daha yaşandı ve 31 Mart itibariyle yeni bir indirim iddiası gündeme geldi. İşte detaylar...
Uluslararası ürün fiyatlarının gerilemesinin ardından motorin fiyatlarında indirim yapıldı. İstanbul'da motorinin litre fiyatı 22,12 TL'ye indirildi.
Motorin fiyatlarında indirim yapıldı. 30 Mart tarihinden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 1,54 TL indirimle 22,12 TL oldu.
Ukrayna-Rusya arasındaki barış görüşmelerinden pozitif mesajların çıkmasının ardından uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında gerileme kaydedilmişti.