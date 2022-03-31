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Haberler Ekonomi 📣BENZİN VE MOTORİNE YENİ İNDİRİM SİNYALİ! 31 Mart 1 litre mazot kaç TL oldu? EPGİS fiyatlar! İstanbul, Ankara akaryakıta bu gece indirim var mı?

📣BENZİN VE MOTORİNE YENİ İNDİRİM SİNYALİ! 31 Mart 1 litre mazot kaç TL oldu? EPGİS fiyatlar! İstanbul, Ankara akaryakıta bu gece indirim var mı?

Benzin ve motorine yeni indirim sinyali geldi. İstanbul, Ankara akaryakıta bu gece indirim var mı? 31 Mart 1 litre mazot kaç TL oldu? sorularının yanıtları internet arama motorlarında günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. EPGİS güncel akaryakıt fiyatlarına haberimizde yer verdik. Uluslararası ürün fiyatlarının gerilemesi sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim yapıldı. 30 Mart itibariyle İstanbul'da motorin fiyatı 22,08 TL'ye düştü. 31 Mart itibariyle yeni bir indirim iddiası ortaya atıldı.

31.03.2022 08:58 - Son Güncelleme: 31.03.2022 08:59
📣BENZİN VE MOTORİNE YENİ İNDİRİM SİNYALİ! İstanbul, Ankara akaryakıta bu gece indirim var mı? 31 Mart 1 litre mazot kaç TL oldu? EPGİS fiyatlar

BENZİN MOTORİN FİYATLARI İNDİRİM HABERLERİ! Akaryakıt fiyatların peş peşe indirim geliyor. Bir önceki gün motorine (mazot) indirim yapılacağı iddia ediliyordu. Akşam saatlerinde son dakika duyuru yapıldı ve beklenen indirim geldi. Buna göre 30 Mart tarihinden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 1,54 TL indirimle 22,12 TL oldu. Böylelikle Megakent İstanbul'da motorinin litre fiyatı 22,12 TL'ye düştü. Sıcak bir gelişme daha yaşandı ve 31 Mart itibariyle yeni bir indirim iddiası gündeme geldi. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
📣BENZİN VE MOTORİNE YENİ İNDİRİM SİNYALİ! İstanbul, Ankara akaryakıta bu gece indirim var mı? 31 Mart 1 litre mazot kaç TL oldu? EPGİS fiyatlar

31 MART AKARYAKIT'A İNDİRİM VAR MI, GELECEK Mİ?

Son dakika haberine göre motorinin litre fiyatına 88 kuruş indirim bekleniyor. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz bulunmuyor.

📣BENZİN VE MOTORİNE YENİ İNDİRİM SİNYALİ! İstanbul, Ankara akaryakıta bu gece indirim var mı? 31 Mart 1 litre mazot kaç TL oldu? EPGİS fiyatlar

30 MART AKARYAKIT FİYATLARI (GÜNCEL)

İstanbul motorin fiyatı: 22,08

Ankara motorin fiyatı: 22,18

İzmir motorin fiyatı: 22,19

📣BENZİN VE MOTORİNE YENİ İNDİRİM SİNYALİ! İstanbul, Ankara akaryakıta bu gece indirim var mı? 31 Mart 1 litre mazot kaç TL oldu? EPGİS fiyatlar

İstanbul benzin fiyatı: 19,70

Ankara benzin fiyatı: 19,78

İzmir benzin fiyatı: 19,80

📣BENZİN VE MOTORİNE YENİ İNDİRİM SİNYALİ! İstanbul, Ankara akaryakıta bu gece indirim var mı? 31 Mart 1 litre mazot kaç TL oldu? EPGİS fiyatlar

Uluslararası ürün fiyatlarının gerilemesinin ardından motorin fiyatlarında indirim yapıldı. İstanbul'da motorinin litre fiyatı 22,12 TL'ye indirildi.

Motorin fiyatlarında indirim yapıldı. 30 Mart tarihinden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 1,54 TL indirimle 22,12 TL oldu.

Ukrayna-Rusya arasındaki barış görüşmelerinden pozitif mesajların çıkmasının ardından uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında gerileme kaydedilmişti.

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