📣BENZİN VE MOTORİNE YENİ İNDİRİM SİNYALİ! 31 Mart 1 litre mazot kaç TL oldu? EPGİS fiyatlar! İstanbul, Ankara akaryakıta bu gece indirim var mı?

BENZİN MOTORİN FİYATLARI İNDİRİM HABERLERİ! Akaryakıt fiyatların peş peşe indirim geliyor. Bir önceki gün motorine (mazot) indirim yapılacağı iddia ediliyordu. Akşam saatlerinde son dakika duyuru yapıldı ve beklenen indirim geldi. Buna göre 30 Mart tarihinden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 1,54 TL indirimle 22,12 TL oldu. Böylelikle Megakent İstanbul'da motorinin litre fiyatı 22,12 TL'ye düştü. Sıcak bir gelişme daha yaşandı ve 31 Mart itibariyle yeni bir indirim iddiası gündeme geldi. İşte detaylar...