Ayda yalnızca 866 TL ödeniyor! 10 bin, 20 bin, 50 bin TL kredi veriliyor! ING ezber bozdu! Kampanya başladı acil ihtiyacı olanlar hemen alabilecek!
Ayda 866 TL geri ödeyerek borcunuzu hemen kapatabilirsiniz. İNG Bank vatandaşların ihtiyaçlarını hemen karşılayabilecekleri miktarda kredi fırsatı sunarak geri ödemeleri de kampanya dahilinde rahatça ödenmesi sağlayacak şekilde planlıyor. Düğünü olanlar, çeyiz alışverişine çıkacaklar, borcu olanlar ve daha bir çok ihtiyaç için paraya sıkışanlara güzel haber İNG'den geldi. 10 bin, 20 bin, 50 bin TL kredi veriliyor. Büyük kampanya başladı. İşte ayrıntılı bilgiler...
30.03.2022 16:05 - Son Güncelleme: 30.03.2022 16:05
50 bin TL'ye kadar kredi verilecek. Duyuru az önce geldi, kampanya başladı. Kredi desteğinden yararlanmak isteyenler detaylarını öğrenmek için harekete geçti. Başvurular şubeye gitmeden online ortamda yapılabiliyor. ING BANK yaptığı açıklamada ayrıca ilk kez İNG'li olanlara da, faizsiz 5.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredilerini ING'ye hoş geldin kampanyası ile kullanma imkanı sunuyor. İşte ihtiyaç kredisi hesaplama ve kampanya hakkında detaylar...