Ayda yalnızca 866 TL ödeniyor! 10 bin, 20 bin, 50 bin TL kredi veriliyor! ING ezber bozdu! Kampanya başladı acil ihtiyacı olanlar hemen alabilecek!

50 bin TL'ye kadar kredi verilecek. Duyuru az önce geldi, kampanya başladı. Kredi desteğinden yararlanmak isteyenler detaylarını öğrenmek için harekete geçti. Başvurular şubeye gitmeden online ortamda yapılabiliyor. ING BANK yaptığı açıklamada ayrıca ilk kez İNG'li olanlara da, faizsiz 5.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredilerini ING'ye hoş geldin kampanyası ile kullanma imkanı sunuyor. İşte ihtiyaç kredisi hesaplama ve kampanya hakkında detaylar...